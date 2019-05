Amori estivi: tutto quello che devi sapere prima di fare sesso in vacanza

editato in: da

L’estate è una stagione prolifica per i nuovi amori, che si consumano per lo più in vacanza, complice il clima di festa e la lontananza da casa.

Le giornate spensierate in spiaggia a cui seguono serate all’insegna del divertimento, tra falò, party e passeggiate lungomare, facilitano i rapporti interpersonali. Gli outfit succinti e l’abbronzatura alimentano i meccanismi di attrazione e favoriscono i flirt.

Ed ecco, che in pochi giorni, senza stare a pensarci troppo, ti ritrovi catapultata fra le braccia del belloccio di turno, con gli occhi a cuoricino e la voglia di iniziare una storia d’amore. E poco importa se da lì a una settimana, dovrai salutarlo e tornare alla vita di sempre, vuoi vivere il momento senza pensare a quello che sarà domani.

L’atteggiamento non è sbagliato (Carpe Diem come asserivano saggiamente i latini!) ma è comunque consigliabile prendere precauzioni per evitare di “rimanerci sotto” o, peggio ancora, di incappare in problematiche da cui potrebbe essere molto difficile uscire indenne.

Innamorarti in vacanza: sì ma con raziocinio

Le relazioni vacanziere hanno ritmi rapidi e incalzanti: la voglia di stare insieme e di viversi il più possibile prende piede, rafforzando a tempo di record legami che in condizioni normali impiegherebbero settimane a instaurarsi. Ti sembrerà di essere la protagonista di una favola e, come per incanto, ti ritroverai innamorata persa, con tanto di progetti per il futuro e promesse di amore eterno.

Attenta, però, perché una volta tornata all’ovile, non è detto che la storia abbia i presupposti per continuare, un po’ per la lontananza, un po’ perché i maschietti per fare sesso direbbero qualsiasi cosa.

Concediti solo se ne sei fermamente convinta e sempre tenendo bene in conto che “del domani non c’è certezza”. Goditi il momento ma senza farti illusioni, senza cedere ad eventuali pressioni o – come detto sopra – a “promesse da marinaio”.

Sesso in vacanza: come proteggerti

Il sesso occasionale, soprattutto se fatto con chi conosci appena e di cui ignori dettagli importanti della vita privata, deve necessariamente avvenire prendendo tutti gli accorgimenti volti a evitare una gravidanza indesiderata e il contagio di malattie sessualmente trasmissibili.

L’unico metodo infallibile per salvaguardarti è l’utilizzo corretto del preservativo. Portati sempre in borsa dei profilattici, perché non sempre i maschietti sono previdenti.

Se lui insiste nel consumare il rapporto al naturale, non cedere per nessuna ragione al mondo, neanche se ti convince del fatto che non è solito farlo senza. Su questi argomenti, gli uomini sono soliti mentire e noi donne, specialmente se infatuate, tendiamo a cascarci “come pere cotte”.

Non compromettere il tuo futuro per una storia di cui quasi sicuramente ti dimenticherai una volta tornata alla vita di sempre.

Attenta anche a dove fai sesso, evitando luoghi isolati o la spiaggia di notte: le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Amori estivi: come affrontare il rientro

A vacanza terminata, probabilmente vi lascerete tra pianti e lacrime, dandovi l’arrivederci. Nella migliore delle ipotesi, vi rivedrete un paio di volte, per poi chiudere i rapporti prima di Natale.

Prendila con filosofia, come un’esperienza piacevole da raccontare alle amiche, ma non riporvi molte speranze e non precluderti nuovi incontri, perché probabilmente lui farà lo stesso.

Parola di Sensual Coach.