Estate e alimentazione, tutti i consigli del nutrizionista

Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Fonte: istock I consigli dell'esperto per l'alimentazione estiva

L’estate porta con sé lunghe e calde giornate al mare o in montagna, ma anche temperature elevate, sudorazione abbondante e quella voglia di lasciarsi andare a sgarri ed eccessi alimentari. In questo articolo del magazine di DiLei non vi consiglieremo regimi alimentari stringenti o protocolli da fame per perdere qualche chilo di troppo, bensì fornire alcuni consigli per un’alimentazione sostenibile da seguire per tutta l’estate. Se si è arrivati con qualche chilo di troppo alla prova costume, sarà inutile sottoporsi a digiuni o altre pratiche che risulterebbero poco salutari e anacronistiche per un mese di svago e spensieratezza.

Allo stesso modo, per chi ha seguito una dieta e un regime di vita sano ed equilibrato per tutto l’anno, può aprirsi lo spiraglio per allentare un pò la presa e far riposare corpo e mente. Cercheremo di rispondere alle domande più comuni sull’alimentazione estiva, scoprendo quali cibi preferire per mantenere il corpo fresco e idratato, come evitare l’eccesso di zuccheri e grassi, e l’importanza di integrare vitamine e minerali. Con i consigli giusti, l’estate può diventare un occasione perfetta per riposarsi, svagarsi e adottare abitudini alimentari che permettano di godersi a pieno questo periodo di spensieratezza.

Linee guida per una sana alimentazione estiva

Non esistono vere e proprie linee guida per una corretta alimentazione estiva, ne tanto meno fantomatici protocolli “salva linea“. L’estate è un momento perfetto per avere delle buone abitudini alimentari e trovare un equilibrio tra il mantenimento della salute e del peso e il piacere del cibo. Di seguito vi forniremo un breve vademecum che può aiutare a rilassare la mente, concedersi qualche sfizio e mantenere il peso sotto controllo:

Idratazione costante : si sa l’estate è una stagione che insieme al sole e alle belle giornate, può portare giornate torride che portano ad elevati livelli di sudorazione e perdita di sali minerali. Bere molta acqua è fondamentale per compensare la perdita di liquidi dovuta al caldo. Bisogna, quindi, includere nella dieta alimenti ricchi di acqua, come frutta e verdura fresca , per contribuire a mantenere il corpo idratato, ma anche tisane fredde e ghiaccioli che possono aiutare a combattere la calura. Buoni livelli di idratazione aiutano anche ad aumentare la volemia e combattere la pressione bassa.

: si sa l’estate è una stagione che insieme al sole e alle belle giornate, può portare giornate torride che portano ad elevati livelli di sudorazione e perdita di sali minerali. Bere molta acqua è fondamentale per compensare la perdita di liquidi dovuta al caldo. Bisogna, quindi, includere nella dieta alimenti ricchi di acqua, come , per contribuire a mantenere il corpo idratato, ma anche tisane fredde e ghiaccioli che possono aiutare a combattere la calura. Buoni livelli di idratazione aiutano anche ad aumentare la volemia e combattere la pressione bassa. Pasti leggeri e frequenti : optare per pasti più leggeri e frequenti aiuta a mantenere un livello energetico costante e a evitare la sensazione di pesantezza, ma soprattutto le curve glicemiche ed isulinemiche post prandiali troppo alte e responsabili dell’accumulo di peso. Insalate, piatti a base di cereali integrali e proteine magre sono ottime scelte.

: optare per pasti più leggeri e frequenti aiuta a mantenere un livello energetico costante e a evitare la sensazione di pesantezza, ma soprattutto le troppo alte e responsabili dell’accumulo di peso. Insalate, piatti a base di cereali integrali e proteine magre sono ottime scelte. Frutta e verdura di stagione : consumare frutta e verdura di stagione non solo garantisce un apporto ottimale di nutrienti, ma permette anche di godere di sapori freschi e naturali. Angurie, pesche, pomodori e zucchine sono solo alcune delle delizie estive da includere nella dieta e negli spuntini estivi.

: consumare frutta e verdura di stagione non solo garantisce un apporto ottimale di nutrienti, ma permette anche di godere di sapori freschi e naturali. Angurie, pesche, pomodori e zucchine sono solo alcune delle delizie estive da includere nella dieta e negli spuntini estivi. Attenzione ai dolci : è possibile concedersi qualche dolce senza esagerare. Scegliere gelati alla frutta, yogurt congelato o sorbetti fatti in casa come alternative più sane ai dessert più pesanti e ai prodotti confezionati. Se, però, ci si trova in spiaggia e si vuole mangiare un gelato, non bisogna privarsene e bisogna invece far rilassare la mente.

: è possibile concedersi qualche dolce senza esagerare. Scegliere gelati alla frutta, yogurt congelato o sorbetti fatti in casa come alternative più sane ai dessert più pesanti e ai prodotti confezionati. Se, però, ci si trova in spiaggia e si vuole mangiare un gelato, non bisogna privarsene e bisogna invece far rilassare la mente. Moderazione con le bevande zuccherate e alcoliche : limitare il consumo di bevande zuccherate e alcoliche aiuta a evitare un eccesso di calorie vuote. Bevande fresche come tè freddo non zuccherato, acqua aromatizzata con frutta e infusi sono opzioni dissetanti e salutari.

: limitare il consumo di bevande zuccherate e alcoliche aiuta a evitare un eccesso di calorie vuote. Bevande fresche come tè freddo non zuccherato, acqua aromatizzata con frutta e infusi sono opzioni dissetanti e salutari. Attività fisica regolare: anche se è il momento del riposo mentale e fisico, si può combinare una buona alimentazione con l’attività fisica. Ciò è essenziale per mantenere il peso sotto controllo. Non stiamo dicendo di fare estenuanti sedute di palestra, ma di camminare, nuotare e fare tante attività all’aria aperta.

Le domande più comuni su estate e alimentazione

Come gestire gli eccessi delle vacanze senza perdere la linea?

Pur essendo l’estate un momento di svago e spensieratezza, anche a livello alimentare, risulta importante mantenere una propria routine di equilibrio. Bisogna cercare di seguire pasti regolari, in modo da evitare gli attacchi di fame che possono portare a mangiare troppo. E’ normale che ci siano degli “sgarri” e pasti meno puliti rispetto al resto dell’anno, dopotutto si è in vacanza, o lo si spera. All’interno dei pasti che non sono ritenuti di “sgarro” è bene privilegiare alimenti ricchi di fibre, come frutta, verdura e cereali integrali.

Questi permettono di aiutare a sentirsi sazi più a lungo e a mantenere il sistema digestivo e intestinale in salute, contrastando anche stipsi e gonfiore addominale. La compensazione è di fondamentale importanza e, infatti, quando ci si concede un pasto particolarmente ricco e calorico, è utile bilanciare il resto della giornata con scelte più leggere. Ad esempio, se si sa che la cena sarà un pasto abbondante, optare per un pranzo a base di insalate o zuppe può aiutare a mantenere l’apporto calorico complessivo sotto controllo. Anche l’idratazione è fondamentale per mantenere il benessere di cellule e tessuti del corpo, ma anche per combattere la fame, che spesso viene provocata proprio dalla noia e dal troppo relax. Mantenersi attivi è fondamentale per evitare di accumulare qualche chilo di troppo e, quindi, via libera a passeggiate, nuotate e partire a beach volley.

Si può pranzare solo con la frutta?

Pranzare solo con la frutta può sembrare un scelta salutare e leggera, soprattutto durante le calde giornate estive. Dopotutto la frutta fa sempre bene no?! In realtà è importante considerare alcuni aspetti nutrizionali prima di adottare questa abitudine. La frutta è sicuramente una categoria alimentare ricca d’acqua, vitamine, minerali, antiossidanti e fibre, tutti elementi fondamentali per la salute. Tuttavia, mangiare solo frutta a pranzo può non fornire una gamma completa di nutrienti necessari per un pasto equilibrato. La frutta manca di proteine e grassi essenziali, che sono cruciali per la costruzione e la riparazione dei tessuti, la produzione di ormoni e il mantenimento dell’energia a lungo termine. Inoltre, un pasto a base esclusivamente di frutta può portare a un rapido aumento della glicemia seguito da un calo repentino provocato dall’insulina, causando fame precoce e potenziale irritabilità. Sarebbe sempre opportuno avere un pasto bilanciato a livello di macronutrienti, con grassi e proteine, che accompagnano i carboidrati della frutta.

Inoltre, la fermentazione intestinale è un altro problema comune associato all’assunzione eccessiva di frutta, necessaria per saziarsi a pranzo o a cena. Le fibre presenti nella frutta sono benefiche per la digestione, ma quando consumate in grande quantità possono essere fermentate dai batteri intestinali, producendo gas e quindi gonfiore, flatulenza e disagio addominale.

Come risolvere il problema dello stomaco chiuso a pranzo a causa del caldo?

In molte persone è frequente l’inappetenza in prossimità del pranzo estivo, ma perché si verifica questo fenomeno? Il tutto sembra essere dovuto al fatto che il corpo, cercando di mantenere una temperatura interna adeguata, destina più sangue alla pelle per dissipare il calore, riducendo così il flusso sanguigno verso l’apparato digerente e diminuendo la sensazione di fame.

Per ovviare a questa problematica, infatti, è necessario procedere con pasti piccoli e frequenti a base di frutta, verdura e alimenti idratanti, ma soprattutto che non affatichino lo stomaco in complicati processi digestivi. Si può optare anche per insalatone, frullati e piatti a base di cereali integrali, che possono offrire un apporto bilanciato di vitamine, minerali e fibre, mantenendo l’energia stabile durante tutta la giornata. Anche mangiare in un luogo fresco e ventilato può aiutare a ridurre la sensazione di calore e a rendere il pasto più piacevole. Sperimentare, inoltre, con spezie fresche come la menta o lo zenzero può stimolare l’appetito e migliorare la digestione post prandiale.

Che ingredienti utilizzare per un panino nutrizionalmente valido da portare in spiaggia?

Creare un panino da portare in spiaggia che sia bilanciato e che contenga tutti i macronutrienti per una sana alimentazione è la missione estiva di tutti! Un pasto sano dovrebbe contenere carboidrati complessi, grassi “buoni”, proteine e ovviamente fibre. Per questo motivo proponiamo un panino integrale, che abbia come fonte di proteine il petto di pollo grigliato o, per gli amanti del pesce, qualche fetta di salmone affumicato. Nella sua versione vegetariana, si può optare per il tofu grigliato o l’hummus, come alternative proteiche. Per aggiungere grassi sani, includere qualche fetta di avocado, ricco di acidi grassi monoinsaturi che aiutano a mantenere il senso di sazietà e offrono benefici per la salute cardiovascolare. Un ciuffo di rucola o soncino possono aumentare l’apporto di fibre e modulare quindi l’assorbimento dei carboidrati a livello intestinale. Non vi resta che mettervi all’ombra e gustarlo con una bella lattina di bir…Coca cola zero!

Quanto gelato posso mangiare ogni giorno durante l’estate?

Si sa durante l’estate è più facile cadere in tentazione e concedersi una dose extra di gelato, ma è importante fare attenzione alla quantità per non compromettere la linea e gli sforzi fatti durante tutto l’anno. In generale, consumare una porzione di gelato, che corrisponde a circa 100-150 grammi, una o due volte a settimana è considerato moderato e accettabile all’interno di una dieta equilibrata. Questa quantità fornisce un’apporto calorico e di zuccheri che può essere facilmente gestito senza influire negativamente sulla salute o sul peso corporeo, a patto che il resto della dieta sia equilibrato e ricco di nutrienti. Se consumato con moderazione e all’interno di un regime alimentare sano, il gelato può essere un delizioso piacere estivo minare al proprio girovita. Prediligere sempre gelati fatti in casa o artigianali, rispetto a quelli confezionati, ancora meglio se si sceglie di consumare ghiaccioli rinfrescanti e altamente idratanti per il corpo. Rispetto a quanto si possa credere, infatti, i gelati non sono dissetanti, ma anzi aumentano il senso di sete dopo averli consumati. Questo è dato dall’elevato contenuto di zuccheri, che attiva tutta una serie di recettori e meccanismi che inducono a volere bere. Quali cibi è meglio evitare durante le giornate particolarmente calde? Durante le giornate particolarmente calde d’estate, è consigliabile evitare i seguenti cibi per mantenere il corpo fresco e prevenire malesseri: Cibi ad alto contenuto di sale: snack salati e cibi processati possono aumentare la ritenzione idrica e il rischio di disidratazione. Il sodio può causare gonfiore e fare sentire più assetati. Alimenti grassi e fritti: cibi ricchi di grassi saturi e fritti sono difficili da digerire e possono aumentare la sensazione di pesantezza e disagio. Inoltre, tendono a far aumentare la temperatura corporea. Zuccheri raffinati: bevande zuccherate e dolci possono causare picchi di zucchero nel sangue e successivi cali di energia, contribuendo a una sensazione di affaticamento e spossatezza. Alcol: l’alcol è disidratante e può compromettere la capacità del corpo di mantenere un’adeguata idratazione. Inoltre, può interferire con il controllo della temperatura corporea. Una birra sarà solo “apparentemente rinfrescante”, ma in realtà ci farà disidratare più del dovuto. Cibi piccanti: gli alimenti molto piccanti possono aumentare la sudorazione e, di conseguenza, la perdita di liquidi e sali minerali. L’avocado fa venire la ritenzione idrica? No, non ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che l’avocado possa causare ritenzione idrica. Questo alimento esotico è ricco di nutrienti e grassi sani, noti per i loro benefici per la salute cardiovascolare e non solo. Al contrario, grazie al suo contenuto di potassio, che aiuta a bilanciare i livelli di sodio nel corpo, l’avocado può effettivamente contribuire a ridurre la ritenzione idrica. Gli alimenti che dovrebbero essere evitati per il fenomeno della ritenzione idrica e della cellulite, sono: Cibi salati: salumi, snack salati, cibi in scatola e cibi da fast food.

salumi, snack salati, cibi in scatola e cibi da fast food. Cibi confezionati : merendine, piatti pronti e cibi preconfezionati ricchi di sodio.

: merendine, piatti pronti e cibi preconfezionati ricchi di sodio. Alimenti zuccherati : dolci, bevande zuccherate e snack ricchi di zuccheri aggiunti

: dolci, bevande zuccherate e snack ricchi di zuccheri aggiunti Bevande alcoliche : l’alcol può disidratare e contribuire alla ritenzione idrica.

: l’alcol può disidratare e contribuire alla ritenzione idrica. Caffeina in eccesso : caffè e bevande contenenti caffeina possono influire sull’equilibrio dei fluidi.

: caffè e bevande contenenti caffeina possono influire sull’equilibrio dei fluidi. Cibi ad alto contenuto di carboidrati raffinati: pane bianco, pasta e riso raffinato che possono causare fluttuazioni nei livelli di insulina e ritenzione di liquidi. Cosa è consigliato mangiare per rimanere idratati e combattere il caldo? Di seguito viene riportata una tabella con gli alimenti maggiormente ricchi d’acqua e sostanze benefiche per il corpo e utili a combattere la calura estiva: Alimento Benefici Contenuto Principale Anguria Alta idratazione, ricca di vitamine A e C 92% acqua, vitamine, minerali Melone Freschezza e idratazione, vitamine e antiossidanti 89% acqua, vitamine A e C Pesche Idratazione e apporto di vitamine 89% acqua, vitamine A e C Spinaci Ricchi di acqua e minerali essenziali 91% acqua, vitamine, minerali Lattuga Idratazione e leggerezza 95% acqua, vitamine Cetrioli Altamente idratanti, rinfrescanti 96% acqua, vitamine, minerali Zucchine Leggere e idratanti 95% acqua, vitamine, minerali Pomodori Freschi e ricchi di licopene, idratanti 95% acqua, vitamine, antiossidanti Yogurt Rinfrescante e probiotico Proteine, probiotici Tè Freddo Idratante e dissetante (se non zuccherato) Antiossidanti, senza calorie vuote Banane Rilascio di potassio e sostegno agli elettroliti Potassio, vitamine Avocado Ricco di potassio e grassi sani Potassio, grassi monoinsaturi Patate Dolci Supportano l’equilibrio elettrolitico Potassio, vitamine, fibre Pollo Fonte leggera di proteine Proteine magre Pesce Leggero e ricco di nutrienti Proteine, omega-3 Legumi Ricchi di proteine e fibre Proteine vegetali, fibre