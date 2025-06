Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

iStock Ragazza che si copre il volto dal sole

L’estate è una delle stagioni più belle da vivere in relax e spensieratezza, ma non per tutti. Se si soffre di allergia al sole vuol dire che si è affetti da un disturbo immunitario che provoca una reazione sproporzionata a livello cutaneo dopo l’esposizione ai raggi UV. Orticaria solare, eritemi polimorfi e prurito intenso sono tra i sintomi principali di questa condizione allergica. Chi soffre di allergia al sole è spesso costretto a limitare le proprie attività estive, in particolare l’esposizione al sole. Tuttavia, pur essendo sconosciuta la causa di questa problematica, è comunque possibile mettere in campo tutta una serie di strategie per prevenire e gestire efficacemente la patologia. In questo articolo si analizzerà cos’è realmente l’allergia al sole, quali prodotti scegliere per prevenire e trattare tale problematica e soprattutto come godersi al meglio la stagione estiva.

Prodotti per affrontare l’allergia al sole: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

Per affrontare l’allergia al sole è necessario seguire una serie di consigli comportamentali e scegliere un mix di prodotti utili a prevenire la comparsa del problema e, eventualmente, ad attenuarne i sintomi.

Cosa deve fare una persona allergica al sole?

Una persona allergica al sole dovrà sicuramente evitare l’esposizione ai raggi UV nelle ore di massima intensità, ovvero dalle 10:00 alle 16:00 . Inoltre, questi soggetti dovranno evitare anche i cosiddetti “ bagni di sole ”. Stiamo parlando di improvvise e massive esposizioni al sole, che possono provocare scottature ed eritemi anche in persone che normalmente non soffrirebbero di tale allergia. Le persone affette da allergia solare dovranno esporsi gradualmente al sole, con un aumento progressivo delle tempistiche a partire da fine primavera.

. Inoltre, questi soggetti dovranno evitare anche i cosiddetti “ ”. Stiamo parlando di improvvise e massive esposizioni al sole, che possono provocare scottature ed eritemi anche in persone che normalmente non soffrirebbero di tale allergia. Le persone affette da allergia solare dovranno esporsi gradualmente al sole, con un aumento progressivo delle tempistiche a partire da fine primavera. È consigliata anche l’assunzione di integratori a base di betacarotene o altre molecole capaci di migliorare la risposta cutanea ai raggi del sole e ridurre al minimo i danni ossidativi provocati dai raggi UVA e UVB. Inoltre, è sempre bene proteggere la cute con indumenti coprenti , cappellini e occhiali, lasciando le parti scoperte da proteggere con appositi filtri solari .

o altre molecole capaci di migliorare la risposta cutanea ai raggi del sole e ridurre al minimo i danni ossidativi provocati dai raggi UVA e UVB. Inoltre, è sempre bene proteggere la cute con , cappellini e occhiali, lasciando le parti scoperte da proteggere con appositi . Quando si sceglie un prodotto solare per soggetti con questo tipo di allergia, è fondamentale considerare la fotoprotezione fisica ad ampio spettro (UVA+UVB) , la presenza di antiossidanti e l’ assenza di sostanze sensibilizzanti . Tra i filtri fisici meglio tollerati troviamo il diossido di titanio e l’ ossido di zinco . Ovvero dei filtri minerali, ideali per pelli reattive, che possono essere arricchiti anche con antiossidanti come vitamina E , niacinamide e ribes nero .

, la presenza di e l’ . Tra i meglio tollerati troviamo il e l’ . Ovvero dei filtri minerali, ideali per pelli reattive, che possono essere arricchiti anche con antiossidanti come , e . Inoltre, sono utili doposole lenitivi e idratanti a base di Aloe vera e pantenolo, mentre alcuni integratori orali (come quelli con polypodium leucotomos o ribes nero) possono contribuire a una migliore tolleranza al sole.

I migliori prodotti per affrontare l’allergia al sole

Di seguito viene riportato un elenco di prodotti disponibili in commercio e utili per mitigare i sintomi di un’allergia al sole e aiutare a prevenire la sua insorgenza.

ISDIN FotoUltra 100+ Solar Allergy

Uno dei primi prodotti che bisognerebbe utilizzare in caso di allergia al sole è un filtro solare adatto. ISDIN FotoUltra 100+ Solar Allergy è una formula specifica per chi soffre di allergia al sole, che contiene ectoina e antiossidanti che rinforzano la barriera cutanea. Inoltre, grazie alla sua texture ultra leggera è ideale anche per il viso.

BioDerm Barriera con Ossido di Zinco

Qualora si manifestassero irritazioni cutanee in seguito all’esposizione solare, potrebbe essere necessario applicare una crema barriera con ossido di zinco puro, che protegga la pelle da irritazioni solari e irritazioni. Ottima per tutte le zone sensibili ed è adatta per adulti e bambini.

BioDerm Ossido di Zinco Crema protettiva con ossido di zinco puro

Planter’s Aloe Vera Gel Puro 100%

Dopo l’esposizione, è importante rinfrescare, idratare e lenire la pelle. Questo gel a base di Aloe vera ha effetto rinfrescante, antirossore e antinfiammatorio. Risulta, quindi, perfetto per le pelli più delicate, che possono arrossarsi facilmente dopo l’esposizione al sole. I gel naturali come questo possono essere utili anche per nutrire la cute e preparala a future esposizioni solari.

Offerta Aloe Vera Gel Puro Sollievo naturale per la pelle dopo il sole

Bionike Defence Sun 30

Si tratta di un integratore solare per preparare la pelle all’esposizione. Contiene carotenoidi, vitamina E e rame, utili a ridurre l’infiammazione e lo stress ossidativo derivanti da raggi UV. La formulazione va assunta almeno qualche settimana antecedente alle prime esposizioni solari.

Bionike Defence Sun 30 Compresse Integratore per la tolleranza al sole

Naturalma Ribes Nero Analcoolico

Il ribes nero è noto per il suo effetto antistaminico naturale. Questo estratto può essere assunto nei giorni precedenti e durante l’esposizione per modulare la risposta allergica e sperare in una riduzione dei sintomi allergici cutanei.

Si ricorda che questi prodotti rappresentano esclusivamente degli elementi utili per prevenire o mitigare i sintomi di un’allergia al sole, ma non sostituiscono terapie farmacologiche o prescrizioni mediche. In casi di sintomi gravi, infatti, il medico potrà prescrivere anche farmaci come antistaminici e altre molecole capaci di ridurre in modo più netto i sintomi allergici.

Quando e come assumerli

Qualora si dubitasse di essere affetti da un’allergia al sole è sempre opportuno rivolgersi ad un medico per ricevere consigli e prodotti utili per prevenire e trattare tale problematica. L’utilizzo di creme solari e prodotti idratanti è utile per difendere e schermare la pelle dall’esterno, mitigando quanto più possibile l’azione dannosa dei raggi UV. Le creme idratanti andrebbero applicate ogni giorno sulla pelle per favorire il benessere degli strati più superficiali e renderli più resistenti agli insulti esterni, mentre i filtri solari andrebbero applicati quando si esce di casa e in vista di esposizioni più o meno prolungate al sole. Per quanto riguarda, invece, gli integratori che preparano la pelle all’esposizione al sole (come il betacarotene) oppure dei prodotti che aiutano a ridurre i sintomi allergici: questi vanno assunti nelle fasi precedenti alle esposizioni solari.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.