Le creme solari rappresentano un indispensabile alleato per difendere la pelle dai dannosi raggi UV durante la stagione estiva. Tuttavia, sempre più consumatori sono preoccupati per la presenza di PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) in questi prodotti, noti per il loro impatto ambientale e potenziale rischio per la salute. Basandoci sui dati relativi a test condotti dall’associazione Que Choisir e pubblicati sul “Il Salvagente”, cercheremo di capire quali sono le migliori creme solari “PFAS free” presenti in commercio e capaci di mantenere un elevato grado di protezione e buone qualità cosmetiche.

Creme solari senza PFAS: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

La scelta di una crema solare senza PFAS richiede attenzione alle etichette e agli ingredienti. Per prima cosa bisogna capire cos’è un PFAS? Si tratta dell’acronimo inglese di “Perfluorinated Alkylated Substances”, ovvero di sostanze chimiche perfluoroalchiliche utilizzate dall’industria farmaceutica per migliorare la resistenza delle creme solari nei confronti dell’acqua e del sudore.

Pur essendo ridotta al minimo la presenza (“nano”) di queste sostanze all’interno dei filtri solari, possono comunque provocare a lungo andare degli effetti negativi sulla salute. L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente (ISDE Italia) ha espresso preoccupazioni proprio per l’accumulo di tali sostanze all’interno della pelle per diversi anni.

Le ricerche presenti in letteratura scientifica sono molto esigue e con corti molto limitate, per questo motivo non è possibile esprimersi con un verdetto ufficiale su questa tematica. Enti regolatori come Cosmetics Europe hanno comunque raccomandato l’eliminazione graduale dei PFAS dai prodotti cosmetici entro il 31 dicembre 2025. Fino ad allora è consigliabile monitorare attentamente le etichette per valutarne la presenza o meno.

Le migliori creme solari prive di PFAS

Di seguito una selezione con i migliori filtri solari “PFAS free”:

Biotherm Waterlover Solare SPF 30

Questo solare è ideale per chi cerca una protezione completa dai raggi UVA e UVB. Contiene biossido di titanio come principale ingrediente attivo, offrendo una difesa efficace e sicura.

Vichy Capital Soleil SPF 50+

Con una formula estremamente leggera, questo prodotto è perfetto anche per le pelli più sensibili. Contiene biossido di titanio e offre una protezione elevata contro i raggi UVA e UVB.



Mustela Spray Solare SPF 50+

Specificamente formulato per la pelle delicata dei bambini, questo spray solare è sicuro ed efficace per schermare i più piccoli dai raggi dannosi del sole. Contiene solo filtri fisici per una protezione ottimale.



Rilastil Sun System 50+

Con una texture leggera e adatta anche per il viso, questo solare offre una protezione elevata senza PFAS. Ideale per chi cerca una protezione quotidiana ed efficace in qualsiasi momento della giornata.



La Roche-Posay Anthelios SPF 50+

Con una formula ad alto spettro e resistente all’acqua, questo solare è un’ottima scelta per chi pratica sport all’aperto e necessita di una protezione duratura e resistente. Contiene biossido di titanio per una protezione affidabile e completa.



Come e quando utilizzare questi solari

Tutti i prodotti per la protezione dai raggi solari vanno applicati generosamente sulla pelle esposta al sole almeno 15 minuti prima di uscire di casa. Bisogna, inoltre, ricordarsi di riapplicare ogni due ore il filtro solare. Anche se si nuota o si suda molto è necessario riapplicare la protezione solare sul corpo e sul viso. Bisogna ricordarsi di indossare abbigliamento protettivo e occhiali da sole per una protezione più completa possibile.

Infine, visto che molte volte i PFAS sono contenuti in quantità piccolissime all’interno della composizione di determinate creme solari bisogna prestare molta attenzione alla modalità di applicazione del prodotto. Pur essendo le ricerche sull’accumulo all’interno della cute ancora non soddisfacenti, è vero che l’utilizzo di spray e polveri che possono essere inalate o entrare in contatto con alcune mucose dell’organismo, potrebbero favorire l’ingresso di queste sostanze all’interno del corpo e quindi avere un potenziale fattore di tossicità.

Secondo l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), è fondamentale che tutti i consumatori abbiano consapevolezza della presenza di PFAS in questi prodotti cosmetici, tanto utilizzati durante la stagione estiva. Bisogna fare scelte informate: leggere attentamente le etichette e cercare prodotti che specificano l’assenza di PFAS è un primo passo molto importante.

