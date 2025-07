Hai preso troppo sole? Ecco come calmare il bruciore, idratare in profondità e favorire la rigenerazione con i migliori prodotti lenitivi.

L’esposizione prolungata al sole senza un’adeguata protezione solare può provocare scottature solari, eritemi e la formazione di antiestetiche macchie. Quando si torna a casa dal mare sarebbe sempre opportuno lavarsi e applicare un prodotto ad azione idratante e lenitivo, in modo da contrastare il rossore della pelle e la formazione di desquamazioni o bolle. Per questo motivo, si rendono essenziali prodotti doposole a base di sostanze idratanti, come acido ialuronico, ceramidi e pantenolo oppure con azione lenitiva come gli estratti di Aloe vera e calendula. Oltre al solare più adatto per proteggere la pelle dai raggi solari è necessario, quindi, scegliere anche il miglior prodotto doposole da applicare sulla pelle, in base alle proprie esigenze e all’intensità dell’esposizione solare.

Prodotti doposole lenitivi e rigeneranti: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

Prima di procedere con l’acquisto di un prodotto doposole ad azione idratante, lenitiva e rigenerante per la cute è necessario comprendere quali sono gli elementi costitutivi all’interno della formulazione. In tal modo, si potrà optare per il prodotto più adatto alle proprie esigenze, al proprio tipo di cute e a livello di arrossamento della pelle. Gli ingredienti più comuni sono:

Idratanti e rigeneranti , come glicerina, ceramidi, pantenolo, acido ialuronico e vitamina E. Queste sostanze permettono di idratare gli strati più superficiali della cute, aiutando a contrastare la secchezza derivante dall’esposizione al sole

, come glicerina, ceramidi, pantenolo, acido ialuronico e vitamina E. Queste sostanze permettono di idratare gli strati più superficiali della cute, aiutando a contrastare la secchezza derivante dall’esposizione al sole Lenitivi e rinfrescanti , come Aloe vera, estratti vegetali o acqua termale. L’utilizzo di queste componenti aiuta a contrastare il rossore e la sensazione di cute dolente.

, come Aloe vera, estratti vegetali o acqua termale. L’utilizzo di queste componenti aiuta a contrastare il rossore e la sensazione di cute dolente. Antinfiammatori , da estratti come camomilla, calendula o niacinamide, che riducono rossore e gonfiore cutaneo post esposizione solare.

, da estratti come camomilla, calendula o niacinamide, che riducono rossore e gonfiore cutaneo post esposizione solare. Ristrutturanti e riparatori, capaci di ripristinare la barriera cutanea e velocizzare il turnover cellulare. Utilissimi per evitare la formazione di pellicine, bolle o pelle “spellata”.

Andrebbero sempre preferite formule prive di parabeni e alcol, con texture leggera a rapido assorbimento. Inoltre, i formati spray possono offrire una sensazione di freschezza sulla pelle, che aiuta a lenire la sensazione di calore dovuta all’arrossamento cutaneo.

I migliori prodotti per affrontare le scottature solari

Equilibra Aloe Dermo-Gel Multiattivo

Formulato con almeno 98% di aloe vera biologica, e arricchito con estratti di camomilla e calendula. Si tratta di un gel fresco che rigenera la pelle e calma il rossore in pochi minuti. Il prodotto è ideale per il dopo-spiaggia, per i bambini e per le pelli sensibili.



Foillé Spray al Pantenolo + Acido Ialuronico

Si tratta di un nebulizzatore con pantenolo rigenerante e acido ialuronico idratante, che assicura freschezza istantanea e un leggero effetto barriera. Comodo anche sul viso e per lenire la pelle danneggiata dal sole.



Dermovitamina Scottature

Crema pensata per scottature e irritazioni da depilazione, a base di olio di girasole, ossido di zinco e allantoina. Offre un’azione protettiva, lenitiva e cicatrizzante sulla pelle sensibile o stressata dai raggi del sole.



Dermovitamina Scottature Ossido di zinco + allantoina

Rilastil Sun System Doposole Emulsione

Emulsione rinfrescante formulata con aloe vera, pantenolo e bisabololo, priva di parabeni. Nutre e restituisce elasticità, perfetta dopo una giornata intensa sotto il sole. Il prodotto aiuta a rigenerare la pelle in modo più rapido, riducendo il rischio di “spellature”.



La Roche‑Posay Cicaplast Baume B5 Riparatore

Un balsamo rigenerante con pantenolo al 5 %, burro di Karitè ed Estratto di Menta. Ideale dopo scottature leggere, irritazioni e per accelera la riparazione della barriera cutanea, anche per neonati e pelli fragili.



Quando e come assumerli

Un prodotto doposole dovrebbe essere applicato immediatamente dopo la doccia fresca, tamponandolo delicatamente e senza creare frizioni sulla pelle già sensibilizzata. La formulazione dovrebbe essere inoltre applicata almeno 2-3 volte al giorno, in modo da offrire un’azione ristrutturante complessiva e duratura nel tempo.

È molto importante evitare anche l’utilizzo di detergenti attivi o di acqua troppo calda sulla pelle già scottata dal sole. Inoltre, bisogna evitare ulteriori esposizioni al sole finché la pelle non sarà migliorata, ricordandosi allo stesso tempo di mantenere l’idratazione regolare e di assumere alimenti vegetali, come frutta e verdura.

Conclusione

Le scottature solari, se trattate tempestivamente con prodotti specifici, possono guarire più velocemente e senza rischio di sintomi fastidiosi e invalidanti. Bisogna scegliere formulazioni a base di aloe, pantenolo, ossido di zinco e antiossidanti per favorire un recupero efficace e sicuro della cute. Dopo ogni soggiorno al sole, è necessario usare un buon doposole di qualità e adottare gesti delicati per la pelle, come docce fresche e idratazione costante. Se la scottatura è grave o persistente, può essere necessario consultare un medico dermatologo, ricordandosi che il miglior trattamento risulta essere sempre la prevenzione. Scegli il giusto filtro solare per la pelle, in modo da ridurre al minimo scottature ed eritemi.

