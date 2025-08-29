Quando il caldo colpisce la pelle: prevenire e trattare la dermatite da sudore è d'obbligo e bisogna farlo con i giusti prodotti farmaceutici.

Il caldo e l’umidità possono essere responsabili di una delle manifestazioni cutanee più fastidiose della stagione estiva, ovvero la dermatite da sudore. Chiamata anche sudamina o miliaria, questa problematica si traduce un’infiammazione cutanea che può colpire sia gli adulti che i bambini, generando stati di prurito, arrossamento, bruciore e vescicole. Esistono formulazioni dermatologiche pensate per prevenirla e trattarla efficacemente: in questa guida si scopriranno i principi attivi più efficaci e i migliori prodotti presenti in commercio per trattare la pelle colpita da dermatite.

Prodotti per la dermatite: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

La dermatite da sudore è una patologia che insorge quando i dotti delle ghiandole sudoripare si occludono e quindi generano un’infiammazione e un accumulo di sudore sotto la cute. Si vieni a creare una condizione di rossore, prurito e dolore, che peggiora in alcune zone specifiche del corpo soggette ad attrito e contatto. L’interno coscia è una delle zone più colpite da questa problematica, soprattutto nelle persone in sovrappeso.

Di seguito sono riportare alcune caratteristiche che i prodotti dermatologici cutanei devo avere per essere impiegati nel trattamento della dermatite da sudore:

Attivi con azione lenitiva e calmante , utili per ridurre prurito e rossore della cute (es. pantenolo, avena o acido glicerretico)

, utili per ridurre prurito e rossore della cute (es. pantenolo, avena o acido glicerretico) Molecole con azione riparatrice, utili a ristabilire l’equilibrio del film idrolipidico perso (es. madecassoside, rame, zinco, niacinamide).

Texture leggera , per non occludere ulteriormente i pori

, per non occludere ulteriormente i pori Formulazioni ipoallergeniche, senza profumi, fragranze o sostanze irritanti

Tra i principi attivi più efficaci troviamo:

Pantenolo : idrata e favorisce la rigenerazione della pelle.

: idrata e favorisce la rigenerazione della pelle. Zinco e rame : antisettici e normalizzanti.

: antisettici e normalizzanti. Acido glicirretico : derivato dalla liquirizia, con potente effetto antinfiammatorio.

: derivato dalla liquirizia, con potente effetto antinfiammatorio. Niacinamide : vitamina B3 dalle proprietà lenitive, seboregolatrici e antiossidanti.

: vitamina B3 dalle proprietà lenitive, seboregolatrici e antiossidanti. Avena colloidale: disarrossante e antipruriginosa.

I 5 migliori prodotti per la dermatite da sudore

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Balsamo Lenitivo Riparatore

Si tratta di un balsamo multiuso cremoso tra i più consigliati per la pelle irritata. Contiene pantenolo al 5%, madecassoside e una miscela di rame-zinco-manganese, con effetto riparatore, antibatterico e calmante. La texture ricca ma non occlusiva è adatta anche alle zone soggette a sfregamento e dermatite.

Dermovitamina Calmilene Emulsione Idratante

L’emulsione fluida è studiata per combattere dermatiti e irritazioni su pelli sensibili e soggette ad arrossarsi. La formula contiene acido glicirretico, alfa-bisabololo, glicerina e un complesso idratante-lenitivo. Il prodotto è ideale dopo la doccia o come trattamento quotidiano nelle zone colpite da rossore e prurito.

BioNike Triderm D.S. Trattamento Normalizzante

Prodotto dermatologico specifico per pelli soggette a dermatite seborroica o squame, ma utile anche nella dermatite da sudore grazie alla presenza di piroctone olamina, acido azelaico, zinco e allantoina. La formula riequilibra la flora microbica e riduce infiammazione e desquamazione della cute.

Eucerin pH5 Emulsione Ultra-Light

Con dexpantenolo, citrate buffer e una texture ultraleggera, è perfetta per le pelli stressate da sudore e calore. Si assorbe rapidamente senza ungere e aiuta a mantenere l’equilibrio del microbioma cutaneo. Adatta anche a pelli molto sensibili, come quella dei bambini.

Offerta Eucerin pH5 Emulsione Ultra-Light Emulsione leggera con pH fisiologico

Pasta Lenitiva Protettiva 100g

Questa pasta protettiva è arricchita con ossido di zinco, olio di mandorle dolci e camomilla, ideali per trattare le zone più soggette a sudamina (ascelle, inguine, interno cosce). Crea una barriera che isola e protegge la pelle senza soffocarla. Ideale per tutti coloro che hanno irritazioni da sfregamento tra le gambe.

Offerta Pasta Lenitiva Protettiva 100g Con zinco, camomilla e olio di mandorle dolci

Come e quando utilizzare questi prodotti

Per massimizzare gli effetti delle creme topiche per la dermatite da sudore è necessario seguire alcune indicazioni ben precise:

Applicare il prodotto scelto sulla pelle detersa e asciutta , preferibilmente dopo la doccia tiepida e non bollente.

, preferibilmente dopo la doccia tiepida e non bollente. Usare la crema regolarmente , anche in via preventiva se si soffre di sudorazione abbondante. Prima e durante viaggi o periodi in cui si cammina molto fare attenzione e applicare più volte al giorno il prodotto ad azione barriera.

, anche in via preventiva se si soffre di sudorazione abbondante. Prima e durante viaggi o periodi in cui si cammina molto fare attenzione e applicare più volte al giorno il prodotto ad azione barriera. Evitare prodotti occlusivi o profumati , che possono aggravare la condizione di irritazione. Potrebbe interessarti anche l’articolo specifico sui rimedi utili per affrontare la follicolite .

, che possono aggravare la condizione di irritazione. Potrebbe interessarti anche l’articolo specifico sui rimedi utili per affrontare la follicolite Indossare indumenti traspiranti e in fibre naturali , per limitare l’accumulo di sudore ed evitare l’irritazione da parte di tessuti sintetici e coloranti artificiali.

, per limitare l’accumulo di sudore ed evitare l’irritazione da parte di tessuti sintetici e coloranti artificiali. Idratare bene la pelle, soprattutto dopo l’esposizione al sole o dopo sessioni di sport o lunghe passeggiate.

Qualora i sintomi della dermatite da sudore persistessero o peggiorassero è fondamentale consultare il proprio medico o un dermatologo per ricevere una diagnosi più completa e un trattamento specifico.

