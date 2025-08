Farmacista e nutrizionista, gestisce dal 2017 una pagina di divulgazione scientifica. Appassionato di scrittura ed editoria, lavora come Web Content Editor per alcune realtà del settore farmaceutico e nutrizionale.

Quante volte in seguito ad una depilazione si è andati in contro alla formazione di foruncoli, arrossamenti e prurito? Stiamo parlando della follicolite post-depilazione, un’infiammazione dei follicoli piliferi che si può venire a creare subito dopo l’utilizzo di rasoi, cerette o anche epilazioni laser (meno frequente). Per evitarla o gestirla in modo efficace è necessario seguire consigli specifici per la rasatura e acquistare i giusti prodotti ad azione lenitiva, riparatrice e con attività antibatterica localizzata. Molte formulazioni in gel o crema contengono al loro interno ingredienti come ossido di zinco, burro di karitè, vitamina B5, madecassoside e tante altre sostanze benefiche per la salute della cute. In questa guida analizzeremo le principali molecole e i migliori prodotti dermatologici presenti in commercio per affrontare la follicolite post-rasatura, cercando anche di prevenirne la formazione.

Consigli per una rasatura in salute:

Prima

Prima di iniziare a radersi è necessario procedere con un’esfoliazione delicata della cute (qualche giorno prima), in modo da eliminare cellule morte e pori ostruiti. Questo permetterà ai peli successivamente tagliati di non incarnirsi una volta ricresciuti. Inoltre, la pelle va preparata con creme che la idratino e la preparino al successivo trattamento di depilazione\epilazione. Inoltre, in caso di ceretta può essere necessaria l’applicazione di acqua tiepida sulla cute per ammorbidire i peli, in modo da rendere il processo meno traumatico.

Durante

Igienizzare bene la cute e usare strumenti puliti e di qualità, come lame ben affilate e non utilizzate da altre persone o cera non bollente. Inoltre, soprattutto in caso di pelle particolarmente sensibile evitare la rasatura contro pelo.

Dopo

Subito dopo la rasatura bisogna detergere la pelle con prodotti a pH neutro e con formulazioni non aggressive. Scegliere creme barriera con azione protettiva, lenitiva e anti-arrossamento. Scegliere anche indumenti traspiranti, che non provocano sudorazioni eccessive ed evitare l’esposizione al sole prolungata.

Prodotti per la follicolite post-depilazione: come sceglierli e quali sostanze utilizzare

La prevenzione e la cura della follicolite post‑depilazione richiedono prodotti con formule specifiche e con ingredienti pensati per spegnere il processo infiammatorio ed arrestare eventuali proliferazioni microbiche. Tra questi troviamo:

Ossido di zinco : capace di forma una barriera protettiva biancastra sulla cute, che calma le irritazioni e riduce l’infiammazione localizzata.

: capace di forma una barriera protettiva biancastra sulla cute, che calma le irritazioni e riduce l’infiammazione localizzata. Vitamina B5 (pantenolo) : molecola che idrata e favorisce la rigenerazione cutanea.

: molecola che idrata e favorisce la rigenerazione cutanea. Madecassoside : principio attivo lenitivo con proprietà antinfiammatorie

: principio attivo lenitivo con proprietà antinfiammatorie Burro di karité e glicerina : nutrienti e riequilibranti efficaci per lenire la pelle secca e stressata dal processo di rasatura.

: nutrienti e riequilibranti efficaci per lenire la pelle secca e stressata dal processo di rasatura. Allantoina ed enoxolone : presenti in formule lenitive e adatti per pelli particolarmente irritate post epilazione o rasoio

: presenti in formule lenitive e adatti per pelli particolarmente irritate post epilazione o rasoio Acqua termale: un’altra sostanza naturale con azione calmante e ricostituente del microbioma cutaneo.

Preferisci sempre formulazioni prive di profumi, alcol o conservanti aggressivi, ideali per pelli sensibili post‑depilazione.

I migliori prodotti per combattere e prevenire la follicolite post depilazione

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+

Si tratta di una crema riparatrice ad azione intensiva, ideale per lenire irritazioni post-depilazione e altre problematiche cutanee. Contiene pantenolo 5%, madecassoside e un complesso antibatterico che protegge e favorisce la rigenerazione della barriera cutanea danneggiata.

Avène Cicalfate+ Crema Ristrutturante Protettiva

Formula realizzata con Acqua Termale Avène, solfato di zinco e C-Restore, che insieme lavorano sinergicamente per accelerare la rigenerazione della pelle lesa e irritata. Il rimedio in crema dalla texture delicata attenua il rossore e riduce il rischio di sovrainfezione.

BioDerm Vea Zinco Crema

Una formula ricca e protettiva con ossido di zinco e vitamina E pura. Il rimedio topico è l’ideale per proteggere la pelle sensibilizzata e ridurre irritazioni cutanee, anche dopo la depilazione. Formulazioni come questa sono usate anche per lenire irritazioni da pannolino e altre problematiche cutanee.

BioDerm Vea Zinco Crema Crema barriera con ossido di zinco

Eucerin AtopiControl Crema Acute

Formulazione topica adatta anche per pelli a tendenza atopica. Il prodotto contiene Licochalcone A, presente nella radice di liquirizia, Omega 6 e decandiolo: questo mix di ingredienti attivi aiuta a ridurre l’infiammazione e, allo stesso tempo, idrata e limita la proliferazione batterica.

Eucerin AtopiControl Crema Acute Per pelle reattiva e soggetta a follicolite.

Bioderma Sensibio Forte Crema

Si tratta di una formula leggera ma efficace per calmare rapidamente arrossamenti e infiammazioni. Contiene Tocoferolo, allantoina e una base idratante non comedogenica, adatta a tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili o a tendenza acneica. Il prodotto deve essere applicato con massaggi delicati senza sfregare in modo aggressivo.

Quando e come assumerli

Per ottimizzare gli effetti dei prodotti anti-follicolite e migliorare la salute della pelle dopo la rasatura è necessario seguire alcune indicazioni importanti:

Applicare le creme subito dopo la depilazione, se queste non hanno potere occludente per i bulbi piliferi.

per i bulbi piliferi. Spalmare delicatamente le formulazioni lenitive e riequilibranti sia la mattina che la sera dei giorni successivi. Ciò permetterà di prevenire irritazioni e arrossamenti.

sia la mattina che la sera dei giorni successivi. Ciò permetterà di prevenire irritazioni e arrossamenti. Evitare l’uso di deodoranti, profumi o indumenti troppo stretti a contatto con la cute appena depilata. Anche i detergenti corpo e i prodotti intimi vanno scelti con attenzione, per evitare di aggredire una cute già eccessivamente stressata dal trattamento depilatorio.

o a contatto con la cute appena depilata. Anche i detergenti corpo e i prodotti intimi vanno scelti con attenzione, per evitare di aggredire una cute già eccessivamente stressata dal trattamento depilatorio. Scegliere sempre prodotti compatibili con il proprio tipo di pelle.

In caso di pustole o follicolite diffusa e persistente, consultare un medico dermatologo per ricevere una terapia mirata.

