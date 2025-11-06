Pelle reattiva al freddo: cos’è, come trattarla e tutti i rimedi per proteggerla

Foto di Biagio Flavietti

6 Novembre 2025

Pelle secca d'inverno

Quando la temperatura esterna scende, l’aria diventa più secca e il vento imperversa, la nostra pelle può trovarsi ad affrontare sfide importanti. La mancanza di umidità nell’aria e gli sbalzi termici possono indebolire il film idrolipidico che riveste la cute e provocare danni soprattutto nelle pelli più reattive al freddo. Ecco comparire mani secche e arrossate, prurito sul viso e screpolature nelle parti più esposte al freddo. Normalmente questi fenomeni sono più evidenti nelle persone che hanno la pelle secca, e che durante l’inverno dovrebbero premunirsi dei giusti prodotti da applicare sulla pelle del viso e delle mani. Si tratta di formulazioni dermatologicamente testate a base di attivi nutrienti e lenitivi, capaci di ridurre l’evaporazione transcutanea e favorire l’idratazione della pelle in modo quotidiano. In questo articolo analizzeremo quali sono le sostanze più utili per migliorare il benessere delle pelli reattive al freddo e quali sono 5 tra i migliori prodotti presenti in commercio.

Prodotti per pelle reattiva al freddo: come sceglierli e quali sostanze sono utilizzate

Per far sì che la pelle reattiva non venga danneggiata durante la stagione fredda è necessario che le sostanze contenute all’interno di creme e formulazioni topiche agiscano efficacemente sulla barriera cutanea. Questi ingredienti devono idratare in profondità, avere un’azione lenitiva e anti-rossore, ma soprattutto riequilibrare il film idrolipidico cutaneo.

  • Ceramidi, acidi grassi essenziali e burro di karité sono sostanze che aiutano a ricostruire la barriera lipidica, che col freddo tende a deteriorarsi e a esporre maggiormente la pelle a danni e secchezza.
  • Urea, lattato di sodio e glicerina, invece, sono molecole idratanti che trattengono acqua negli strati dell’epidermide e contrastano la secchezza di mani e cute in generale.
  • Pantenolo, allantoina, estratti lenitivi (es. avena, camomilla) risultano essere sostanze calmanti che aiutano in caso di prurito, arrossamento o microlesioni da freddo.

Evitare profumi, alcol e detergenti troppo aggressivi, che possono esporre la pelle reattiva a maggiore secchezza e ai danni generati dal freddo.

I migliori prodotti per pelle reattiva al freddo

Di seguito cinque prodotti per pelli reattive al freddo disponibili su Amazon, selezionati in base ai loro ingredienti e alla loro efficacia:

Avène Cold Cream

Si tratta di una crema classica per le pelli secche e sensibili, contenente burro di karité, acqua termale Avène e altri ingredienti nutrienti per la cute. Formulata per ripristinare la barriera cutanea e ridurre la perdita di acqua transepidermica, protegge efficacemente dal freddo, dal vento e dagli sbalzi termici. È un prodotto topico senza profumo, ben tollerata anche dalle pelli più delicate e ideale sia per il viso che per le mani.

Uriage Bariederm Cica-Crema

Crema protettiva e riparatrice pensata per la pelle reattiva al freddo, ma anche per tipi di cute fragili o danneggiate. Contiene acido ialuronico, rame, zinco e altri elementi che rafforzano la barriera cutanea e riducono l’infiammazione. Ideale dopo l’esposizione al freddo oppure per facilitare la guarigione di ferite e lesioni della cute. La texture è ricca ma non occlusiva, adatta anche per proteggere mani e viso dal freddo.

Avène Xeracalm A.D Crema Liporestitutiva

Questa speciale crema è indicata per pelli molto secche, atopiche o con prurito, spesso aggravato dal freddo e dalle condizioni ambientali. La formula è senza profumo, contiene I-modulia®, il primo principio attivo post-biotico ottenuto dall’Acqua Termale Avène, per nutrire in profondità e ristabilire il comfort cutaneo. Ottima per corpo e viso nei mesi invernali, offre un’azione liporestitutiva, calmante e anti-prurito.

Eucerin Aquaphor Healing Ointment

Balsamo ultra-riparatore con glicerina e altri ingredienti idratanti. Forma un film protettivo traspirante ideale per mani, labbra, talloni e aree screpolate. Particolarmente indicato dopo lavaggi frequenti o esposizione prolungata al vento, favorisce la rigenerazione cutanea e protegge da ulteriori aggressioni da parte di freddo, vento o squilibri climatici. Ottimo anche per pelli soggette a microlesioni o taglietti da freddo.

Fidia Farmaceutici ConnettivinaMani Crema

La crema contiene acido ialuronico sale sodico al 0,2%, utile per idratare con elevata efficacia la cute sensibilizzata dal freddo. Si tratta, infatti, di un ottimo prodotto dermatologico da applicare sulle mani per mantenerle idratate e lenire infiammazioni e secchezza provocate dalle basse temperature.

    Quando e come usarli

    • Per proteggere la pelle sensibile e reattiva di mani e viso dall’azione del freddo è necessario applicare le formulazioni scelte al risveglio e prima di dormire. In questo modo si avrà un’azione riparatrice prolungata nei confronti dei diversi strati cutanei, migliorandone l’idratazione e alleviando i fastidi.
    • Inoltre, bisogna evitare il lavaggio frequente delle mani, soprattutto se si utilizzano detergenti non delicati. In seguito al lavaggio è necessario riapplicare la crema barriera per le mani, in modo da evitare danni provocati dal freddo.
    • Nel caso in cui ci si trovi in posti con temperature estremamente rigide è necessario applicare uno strato extra di crema sulle mani e sul viso poco prima di uscire.
    • Anche la zona delle labbra e del contorno naso può richiedere prodotti specifici per proteggere la cute ed evitare fenomeni di secchezza.
    • Durante la giornata evitare di strofinare la pelle, indossare indumenti caldi e protettivi e idratarsi in modo regolare con acqua o altre bevande calde.
    • Durante l’igiene quotidiana evitare docce troppo calde, saponi aggressivi ed evitare pause troppo lunghe nell’utilizzo delle formulazioni topiche per la pelle.

