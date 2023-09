Intimo sexy: cosa indossare per stupire (anche noi stesse)

Fonte: iStock Scegliere la biancheria intima per ogni situazione

Per stupire il proprio partner (e anche se stesse), non c’è niente di meglio che osare con un intimo sexy sotto le lenzuola. A volte si preferisce essere più audaci con una selezione di biancheria più aggressiva e trasgressiva, altre volte può farti sentire sexy un intimo bianco e candido: tutto dipende da ciò che piace a te, dalla situazione e dall’atmosfera che vuoi creare e da ciò che stuzzica il partner. Ma sicuramente esistono degli indumenti di seduzione più sensuali rispetto ad altri: ecco qualche idea per prendere spunto per sentirsi sexy e divertirsi.

Cosa piace a te (e al partner)?

È vero, esistono degli indumenti intimi considerati più sexy rispetto ad altri, ma la questione rimane soggettiva: l’importante è sentirsi sensuali adattando la lingerie alla situazione e, soprattutto, alla propria personalità. Altro punto, non necessariamente ogni volta deve essere uguale all’altra: può succedere che alcune volte ci si senta tremendamente sensuali con un capo e altre volte con un altro. È bello cambiare e va benissimo così! Poi c’è da tenere in considerazione ciò che piace al partner: questo non significa mettersi a disagio per accontentare l’altro, ma semplicemente prendere in considerazione i gusti della persona che ci piace e a cui si vuole bene. Anche questo, cioè indossare qualcosa che l’altra persona trova sexy, può già stuzzicare la tua libido e alcune fantasie erotiche.

Quindi, scegli ciò che piace a te e al partner e cambia a seconda di ciò che ti fa sentire sexy e della situazione che vuoi vivere durante la serata.

Quale biancheria intima sexy scegliere in base alla situazione?

Esistono, poi, dei capi che nell’immaginario comune sono considerati più sexy: puoi prendere spunto da questi per creare situazioni sensuali, scegliendo quello più adatto a te, alla tua personalità e al tuo corpo e al momento che vuoi vivere con il tuo partner.

Il baby-doll : nell’immaginario comune, il baby-doll è uno dei capi più sexy, ma che differenza c’è con la sottoveste? Il baby-doll è più corto della sottoveste, che invece può essere lunga anche fino a sopra il ginocchio.

Il baby-doll, solitamente di pizzo o tulle, può essere trasparente o meno, ma sicuramente stuzzica la fantasia del partner lasciando intravedere alcune parti del corpo. Molto sensuale, solitamente è anche molto comodo da indossare .

Da utilizzare quando : si vuole giocare con il “vedo-non vedo”. Magari indossala per giochi di ruolo: pizzo o tessuto nero per dominatrici, bianco candido per giocare a essere dominata.

: nell’immaginario comune, il baby-doll è uno dei capi più sexy, ma che differenza c’è con la sottoveste? Il baby-doll è più corto della sottoveste, che invece può essere lunga anche fino a sopra il ginocchio. Il baby-doll, solitamente di pizzo o tulle, può essere trasparente o meno, ma sicuramente stuzzica la fantasia del partner Molto sensuale, solitamente . : si vuole giocare con il “vedo-non vedo”. Magari indossala per giochi di ruolo: pizzo o tessuto nero per dominatrici, bianco candido per giocare a essere dominata. Il reggicalze o l’autoreggente: mistero ed eleganza. Anche gli autoreggenti o/e i reggicalze sono tra le lingerie più sexy. Esistono vari modelli, da abbinare o da indossare da soli, ma la sensualità del reggicalze con o senza autoreggenti è indiscussa.

Da utilizzare quando : sempre!

mistero ed eleganza. Anche gli autoreggenti o/e i reggicalze sono tra le lingerie più sexy. Esistono vari modelli, da abbinare o da indossare da soli, ma la sensualità del reggicalze con o senza autoreggenti è indiscussa. : sempre! Il reggiseno : ci sono tantissimi tipi di reggiseno, come ad esempio a balconcino, con ferretto, senza ferretto, ma l’importante è indossare quello che ti fa sentire a tuo agio, indipendentemente da forme e dimensioni del seno. Pizzo e ricami possono aiutarti nell’aumentare la libido nel partner, mentre per quanto riguarda il colore, divertiti: oltre ai classici nero, bianco e rosso, puoi osare con un rosa, un viola o un giallo .

Da utilizzare quando : si vuole scoprire il corpo piano piano e lasciare fantasticare il partner. Può essere un accessorio da utilizzare anche per giocare un po’, facendo cadere la spallina, ad esempio.

: ci sono tantissimi tipi di reggiseno, come ad esempio a balconcino, con ferretto, senza ferretto, ma l’importante è indossare quello che ti fa sentire a tuo agio, indipendentemente da forme e dimensioni del seno. Pizzo e ricami possono aiutarti nell’aumentare la libido nel partner, mentre per quanto riguarda il colore, divertiti: oltre ai classici nero, bianco e rosso, . : si vuole scoprire il corpo piano piano e lasciare fantasticare il partner. Può essere un accessorio da utilizzare anche per giocare un po’, facendo cadere la spallina, ad esempio. Il copricapezzoli : da utilizzare da soli o abbinati a qualche accessorio provocante (ad esempio i reggiseni a gioiello, con catene o tessuti), esistono svariati modelli di copricapezzoli. Ideali per uno spogliarello , possono rendere l’intero look sia più provocante , sia più sbarazzino e divertente , a seconda dei copricapezzoli scelti. Una cosa è certa: sono ideali per sorprendere il partner!

Da utilizzare quando : si mette in scena uno strip-tease.

: da utilizzare da soli o abbinati a qualche accessorio provocante (ad esempio i reggiseni a gioiello, con catene o tessuti), esistono svariati modelli di copricapezzoli. , possono rendere l’intero look sia più , sia più , a seconda dei copricapezzoli scelti. Una cosa è certa: sono ideali per sorprendere il partner! : si mette in scena uno strip-tease. I body interi : simili ai costumi, sono un nuovo modo di apparire sensuale. Possono essere particolarmente intriganti e provocanti in pizzo con aperture audaci; ma possono avere anche rifiniture in raso o in tulle, per farti sentire una ragazza più eterea .

Da utilizzare quando : neri di pizzo per sentirsi dominatrici, bianchi per sentirsi angeliche, ricamati e con scollature vertiginose per sentirsi estremamente sexy.

: simili ai costumi, sono un nuovo modo di apparire sensuale. Possono essere particolarmente con aperture audaci; ma possono avere anche rifiniture in raso o in tulle, per . : neri di pizzo per sentirsi dominatrici, bianchi per sentirsi angeliche, ricamati e con scollature vertiginose per sentirsi estremamente sexy. Le culotte, i perizoma o i tanga : quale scegliere? Il tanga è diventato un indumento femminile tra i più utilizzati, ma esistono molti modelli sexy e intriganti. Il perizoma non lascia molto spazio all’immaginazione, soprattutto nella parte posteriore, ma puoi giocare con il partner grazie a forme e ciondoli gioiello che molti modelli hanno proprio nella parte posteriore. La culotte copre glutei e fianchi ed è una delle ultime novità nella lingerie sexy. Tutte queste tipologie di slip stanno bene a ragazze curvy o particolarmente snelle: basta solo individuare il modello che piace di più e sentirsi a proprio agio indossandolo.

Da utilizzare quando : il tanga, per rimanere nella comfort zone, il perizoma, quando vuoi attirare l’attenzione del partner, facendo una bella piroette, le culotte, per una sensualità dolce e delicata.

: quale scegliere? Il è diventato un indumento femminile tra i più utilizzati, ma esistono molti modelli sexy e intriganti. Il non lascia molto spazio all’immaginazione, soprattutto nella parte posteriore, ma puoi giocare con il partner grazie a forme e ciondoli gioiello che molti modelli hanno proprio nella parte posteriore. La copre glutei e fianchi ed è una delle ultime novità nella lingerie sexy. Tutte queste tipologie di slip stanno bene a ragazze curvy o particolarmente snelle: basta solo individuare il modello che piace di più e sentirsi a proprio agio indossandolo. : il tanga, per rimanere nella comfort zone, il perizoma, quando vuoi attirare l’attenzione del partner, facendo una bella piroette, le culotte, per una sensualità dolce e delicata. Accessori

Esistono decine di accessori che si possono abbinare all’intimo per realizzare un look più particolare e piccante. Qualche esempio? La cavigliera impreziosita con grossi ciondoli che ricade sulle décolleté, molto sensuale, catene da abbinare ai copricapezzoli o che ricadono sul corpo, giarrettiere bianche, rosse o nere, maschere in pizzo o in stoffa per travestimenti sexy. Insomma, quando pensi a quale biancheria indossare dai pure libero sfogo alla creatività: intimo e accessori sexy non mancano e puoi divertiti a cambiare e a provarne diversi in base ai tuoi gusti, a quelli del partner e a ciò che ti piace di più.

Consigli per te

Non esistono regole per scegliere la lingerie più sexy, ma possono esserci dei piccoli consigli utili per una scelta della biancheria intima per una serata o giornata piccante che possono esserti d’aiuto: