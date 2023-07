Hai mai pensato di fare uno striptease? 10 consigli per provare (e divertirsi!)

Fonte: iStock Sensualità e divertimento: lo striptease

Ti piace l’idea di fare sempre qualcosa di nuovo e diverso con il tuo partner? Lo striptease è sicuramente un ottimo modo per aumentare l’eccitazione e la libido, oltre che rafforzare il rapporto e l’intesa di coppia!

Se hai visto qualche vecchio film, come “Nove settimane e mezzo” o “Sin City”, non ti saranno passate inosservate le scene in cui le protagoniste si cimentano in uno spogliarello… sensuale, eccitante e divertente: questo è lo spirito giusto con cui approcciarsi a questa danza erotica perfetta per movimentare la tua vita sessuale.

I 10 consigli per uno striptease divertente e infuocato

Non ci sono delle regole prestabilite affinché uno spogliarello sia perfetto, ma si possono seguire delle accortezze per renderlo sensuale e piacevole, per chi lo fa e per chi lo guarda.

L’importanza della canzone

La scelta della canzone è un momento cruciale: non solo darà il ritmo ai tuoi movimenti, ma sarà la colonna sonora delle giuste “vibes” per te e per la persona che ti guarderà. Può essere lenta e sensuale o più movimentata e intraprendente: non c’è una canzone giusta e una sbagliata, l’importante è che ti piaccia e che ti faccia sentire sexy.

Movimenti lenti

Lascia che il corpo si muova in modo lento, così da assumere pose sensuali. Sentiti desiderata e desiderabile, così da avvicinarti a lui e poi allontanarti, fai vedere appena qualcosa del tuo corpo e poi ricopriti, in un gioco sensuale ed eccitante.

Il contatto visivo

Quando balli e ti muovi, cerca di guardarlo. Inizialmente potrai provare un po’ d’imbarazzo, ma prova ad andare oltre: guardalo negli occhi e poi abbassa lo sguardo, sulle zone che desideri si concentri. Guidalo su di te con lo sguardo e fagli capire che è un gioco che fai per lui (e per te!).

Non dimenticare di sorridere

L’espressione più seria è sicuramente più sensuale, ma se durante il tuo balletto gli lanci dei sorrisi ammiccanti e divertiti, aumenterà la sinergia tra voi, oltre che il desiderio… provare per credere!

Scegli con cura l’abbigliamento (intimo) giusto

Indossa un intimo sexy: anche autoreggenti, giarrettiera e lunghi guanti possono essere accessori utili per aumentare il desiderio e l’eccitazione. Oppure indossa una camicia XL: sbottonarla e toglierla sarà ancora più eccitante.

Tutti i dettagli sono importanti

Non lasciare niente al caso: trucco, capelli e tacchi, sono dettagli importanti che possono fare la differenza. Non truccarti in modo pesante, ma segui il tuo stile e il modo in cui preferisci apparire; tieni i capelli sciolti, oppure parti con un raccolto, ma semplice da scogliere, così da poter giocare anche con i capelli e i movimenti della testa per una sensualità irresistibile. E non dimenticare i tacchi: scegli scarpe comode, in quanto ballerai un po’ su queste scarpe, ma prediligi scarpe con il tacco, magari delle décolleté, altamente sensuali e facili da togliere.

Non trascurare l’ambiente

Prima di iniziare la tua danza, controlla che l’ambiente sia in ordine: magari puoi accendere qualche candela e spruzzare un profumo per ambienti in giro… ne esistono anche afrodisiaci, pensati ad hoc per occasioni come queste! Controlla anche la luce: soffusa, che dia quel gioco di vedo-non vedo.

Lasciati ispirare

Per prendere spunto puoi guardare Kim Basinger in “Nove settimane e mezzo” o Natalie Portman in “Closer”, ma anche Jessica Alba in “Sin City” o Dita Von Teese o ancora il film “Burlesque”: troverai sicuramente qualche mossa da far tua!

Esercitati con qualche mossa giusta… e improvvisa

Non dimenticare le posizioni delle mani, che dovranno accarezzare e sfiorare il tuo corpo, mentre, un pezzo per volta, ti togli l’intimo che stai indossando. Per sentirti a tuo agio, fai qualche prova davanti allo specchio, ma non imparare a mente una coreografia, altrimenti penserai ai passi e non a divertirti ed eccitarti! Ricordati qualche mossa sexy e poi… improvvisa!

Divertiti!

Questo è il consiglio che sentiamo di darti nel modo più spassionato! Divertiti, prendi la situazione con ironia per evitare imbarazzi e lasciati andare, sentiti sexy e vedrai che sedurlo ed eccitarvi non sarà mai stato così divertente.

Come ci si spoglia?

Inizia ballando e muovendoti lentamente, magari partendo di schiena. Se può aiutarti, gioca con una sedia, così da metterti a sedere e girarci intorno. Dopodiché inizia a toglierti molto lentamente i vestiti: parti da sopra e poi inizia a togliere ciò che indossi nella parte inferiore. Qualche capo lancialo pure verso di lui, ad esempio l’autoreggente, la giarrettiera o direttamente il reggiseno per aumentare ancora di più il suo desiderio, che sarà sempre maggiore soprattutto se giocherai con lui, stuzzicandolo. Ma attenzione! Per rendere ancora tutto più eccitante, lui potrebbe non toccarti per tutta la durata del balletto e allora sì che, una volta finito, impazzirete l’uno per l’altra.

E se lo striptease è in video?

Che tu decida di fare lo striptease dal vero o in video, quindi a distanza, la cosa principale rimane sicuramente il divertimento e la sensualità. Ovviamente valuta a chi stai mandando il tuo spogliarello: conosci bene e fidati della persona in questione. Le cose a cui prestare attenzione rimangono sempre le stesse, ma con qualche accorgimento in più: