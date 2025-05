Belve, perché salta la puntata di stasera 13 maggio

La puntata di stasera 13 maggio di Belve non va in onda: al suo posto, su Rai2, la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Belve salta ancora un appuntamento settimanale: il programma cult, condotto da Francesca Fagnani, aveva rimandato la prima puntata dopo la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile. Stasera 13 maggio, tuttavia, la conduttrice e le sue interviste graffianti dovranno attendere prima di tornare in onda: ecco perché e quando rivedremo il popolare format su Rai2.

Belve, perché non va in onda stasera 13 maggio

Gli affezionati spettatori di Belve devono attendere un po’ prima di vedere la nuova puntata: stasera 13 maggio, infatti, va in onda la prima delle semifinali dell’Eurovision Song Contest su Rai2 (ed è condotto anche da Michelle Hunziker con Hazel Brugger Sandra Studer, ma solo per la finale). Per il terzo appuntamento, dunque, l’attesa è alle stelle, ma questo martedì è di “riposo” per il programma: tra i protagonisti della prima puntata abbiamo visto le interviste a Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta, mentre nella seconda puntata ad Alessandro Preziosi, Paola Iezzi e Milly D’Abbraccio.

Stasera 13 maggio, su Rai2, va in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest; poi, un giorno di riposo e la seconda semifinale il 15 maggio, con la finale che si conclude come di consueto il 17 maggio su Rai1. Va in onda da Basilea, in Svizzera; a commentare la kermesse dall’Italia troviamo l’ormai rodato Gabriele Corsi per il ruolo, e al suo fianco BigMama.

Belve, quando torna in onda

La terza puntata di Belve va in onda, dunque, martedì 20 maggio. Rimangono ancora tre appuntamenti per questo ciclo: la quarta puntata va in onda il 27 maggio, mentre la quinta, quella conclusiva, il 3 giugno. Naturalmente, questa è la programmazione “ipotetica”, considerando che uno slittamento è sempre possibile. Al momento, non conosciamo con certezza gli ospiti della terza puntata, ma sono circolati diversi nomi nelle ultime settimane, tra cui Nino Frassica, Benedetta Rossi, Michele Morrone, Elly Schlein, Raz Degan e Guè Pequeno. Quindi Belve può riservarci ancora delle grosse sorprese.

Slitta anche Belve Crime

Belve è tornato con un nuovo ciclo, ma anche parecchie sorprese, come la versione “Crime”, ormai super attesa. Lo slittamento per l’Eurovision Song Contest era previsto, ma il programma è iniziato con una settimana di ritardo. Quindi, slitta anche Belve Crime, che doveva andare in onda il 3 giugno, la settimana successiva alla puntata conclusiva. Un nuovo progetto di cui sappiamo poco ma che ha incuriosito molto, anche per le parole della conduttrice, che lo ha presentato come una sorta di “viaggio nella mente di chi sbaglia, di chi ha attraversato il male o lo ha inferto al prossimo. Su quello sgabello verrà ascoltato il punto di vista di chi in un modo o nell’altro sulla scena del delitto c’era”.

Belve ha raggiunto la sua dodicesima edizione, anche se la Fagnani non è d’accordo: “Sì, ma è il sesto anno. Questa cosa di contare le edizioni, facendo io cinque puntate in autunno e cinque in primavera, fa risultare le Belve più vecchie di quello che sono”. Il format di successo della Fagnani torna in onda martedì 20 maggio con nuove graffianti interviste, come sempre su Rai2 a partire dalle 21,20.