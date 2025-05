Fonte: IPA Lucio Corsi e Tommaso Ottomano

Tutto pronto per l’inizio dell’Eurovision Song Contest 2025. Basilea si prepara a ospitare uno degli eventi musicali più seguiti e attesi a livello internazionale con la prima semifinale di martedì 13 maggio.

Una serata che apre le danze con ben 18 dei 37 artisti scelti per rappresentare le varie nazioni in gara, impegnati a portare sul palco la loro musica con la speranza di accedere alla serata finale del 17 maggio. Scopriamo la scaletta degli artisti di questa prima semifinale.

Eurovision 2025, la scaletta della prima semifinale

Dopo un coloratissimo Turquoise Carpet inaugurale, si accendono finalmente i motori dell’Eurovision Song Contest 2025. La St. Jakobshalle di Basilea accoglie martedì 13 maggio i primi 18 artisti di questa edizione, tra debutti, ritorni e nomi già chiacchierati nelle scorse settimane.

È bene ricordare che, seppur presenti in scaletta, Italia, Spagna e Svizzera sono già qualificate per la finale di sabato 17 maggio. Si esibiranno comunque durante la semifinale, ma senza rientrare nel televoto. Alla fine della serata, saranno 10 gli artisti pronti a esibirsi in finale insieme alle Big 5.

Tra i cantanti della serata, spiccano ovviamente i nomi di Lucio Corsi e Gabry Ponte, che non vediamo l’ora di poter riascoltare, ma anche quello di Tommy Cash, che nel corso delle ultime settimane ha saputo far parlare di sé per la sua Espresso Macchiato, ma anche per il featuring insieme a uno dei cantanti italiani più in voga del momento: Tony Effe. Ecco la scaletta completa dei cantanti della prima semifinale:

Eurovision 2025, gli omaggi della prima semifinale

Come da tradizione, anche questa prima semifinale prevede alcuni momenti di spettacolo e celebrazione legati alla storia dell’Eurovision e alla cultura del Paese ospitante. Le presentatrici Hazel Brugger e Sandra Studer guideranno il pubblico attraverso uno sketch comico-musicale che racconta l’Eurovision e, ovviamente, non mancherà un omaggio a una delle regine della manifestazione: Céline Dion, che nel 1988 vinse proprio per la Svizzera.

A chiudere la serata, poi, un ex vincitore tornerà sul palco con un’esibizione simbolica ispirata al motto di quest’anno: United By Music.

Dove e quando vedere la prima semifinale dell’Eurovision 2025

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025 andrà in onda martedì 13 maggio, in diretta dalle 21:00 dalla St. Jakobshalle di Basilea.

In Italia, l’appuntamento è su Rai 2 con il commento affidato a BigMama e Gabriele Corsi. La serata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e, per chi preferisce ascoltarlo in radio, sarà possibile seguire la serata anche su Rai Radio 2. Questo è solo il primo round: si torna giovedì 15 maggio per la seconda semifinale, e poi sabato 17 maggio per la grande finale.