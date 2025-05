Red Sebastian all’Eurovision 2025, chi è il cantante del Belgio

Fonte: IPA Red Sebastian rappresenta il Belgio all’Eurovision 2025

Il Belgio si prepara a lasciare il segno all’Eurovision Song Contest 2025 con una proposta musicale rappresentata da Red Sebastian, pseudonimo di Seppe Herreman. Il cantate porterà sul palco di Basilea il brano Strobe Lights, un mix esplosivo di elettropop e atmosfere da club.

Chi è Red Sebastian

Red Sebastian, all’anagrafe Seppe Guido Yvonne Herreman, è un cantautore belga nato a Ostenda il 13 maggio 1999.Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di nove anni e si è avvicinato al canto a dodici, frequentando una scuola di musica nella sua città natale.

La sua carriera prende il volo a soli 14 anni, quando partecipa alla seconda stagione di Belgium’s Got Talent, arrivando in finale con una performance di Ain’t No Other Man di Christina Aguilera.

Grazie a uno stile elettropop impreziosito da performance carismatiche e una voce potente, nel 2019 ha iniziato la sua avvenuta con il nome d’arte di Red Sebastian e ha pubblicato il suo album di debutto You nel 2021. Nel 2024, ha anche partecipato al programma televisivo Sing Again, arrivando alla finale con una performance di The Show Must Go On dei Queen.

Red Sebastian all’Eurovision 2025

Red Sebastian è stato selezionato per rappresentare il Belgio all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea dopo aver vinto la finale nazionale Eurosong con il brano Strobe Lights. La canzone ha ottenuto il primo posto sia nel voto della giuria che in quello del pubblico.

Un ottimo risultato per un pezzo che appare come un omaggio ai ritmi pulsanti della cultura rave degli anni ’90, raccontando la storia di una notte in discoteca dove tutto può succedere con immagini vivide di luci stroboscopiche, riferimenti ad Alice nel Paese delle Meraviglie e atmosfere da club.

“Strobe Lights”, traduzione del brano di Red Sebastian

Ascolteremo Strobe Lights per la prima volta sul palco Basilea durante la prima semifinale in programma il 13 maggio 2025: lo stesso giorno in cui potremo scatenarci anche grazie alle performance di Lucio Corsi e Gabry Pointe. Ecco la traduzione del testo della canzone:

Luci stroboscopiche

Perdersi nei tuoi occhi

Foschia di zucchero filato

Stiamo fluttuando nello spazio

Cadere dove l’alto è basso

Urlare, ma non fare alcun suono

Alice, mostrami la tua mano

Portala nel Paese delle Meraviglie

Entra nello specchio verso nuove dimensioni luminose

Dove non servono parole per sentire la connessione

Dove gli orologi non ticchettano mai e dove l’amore è la fine

Scendete attraverso lo specchio

Luci stroboscopiche

Perdersi nei tuoi occhi

Foschia di zucchero filato

Stiamo fluttuando nello spazio

Pelle attillata

Non mi sono mai sentito così vivo

Intrappolato in questo labirinto

È dove voglio stareaaaaaaay

Volare in profondità sottoterra

Il silenzio non è mai stato così forte

Entra nello specchio verso nuove dimensioni luminose

Dove non servono parole per sentire la connessione

Dove gli orologi non ticchettano mai e dove l’amore è la fine

Scendete attraverso lo specchio

Luci stroboscopiche

Perdersi nei tuoi occhi

Foschia di zucchero filato

Stiamo fluttuando nello spazio

Pelle attillata

Oh mi sento così vivo

Intrappolato in questo labirinto

È lì che voglio stare

È lì che voglio stareaaaaaaaay

È lì che voglio stare