Lucio Corsi, quando si esibisce all’Eurovision 2025 e perché mette i sottotitoli

Fonte: IPA Lucio Corsi all'Eurovision con "Volevo essere un duro"

L’Eurovision Song Contest 2025 è alle porte: un evento musicale che, come ogni anno, raccoglie artisti internazionali pronti a rappresentare le nazioni europee attraverso grande musica e performance di alto livello.

Quest’anno, l’Italia si presenta attraverso l’arte di Lucio Corsi, cantautore che ha saputo incantarci durante il Festival di Sanremo 2025 e che ha raccolto l’opportunità di esibirsi sul palco di Basilea dopo la rinuncia di Olly, vincitore della kermesse al teatro Ariston. Vediamo quando si esibisce e il motivo per cui ha deciso di inserire i sottotitoli nel corso della sua performance.

Eurovision 2025, quando si esibisce Lucio Corsi

Tutto pronto per l’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest: l’evento musicale internazionale, che quest’anno si tiene a Basilea dal 13 al 17 maggio, ha già acceso la città Svizzera tra turquoise carpet, prove e grande entusiasmo per una serie di artisti che non vedono l’ora di esibirsi per far ballare gli spettatori.

Per l’Italia, la punta di diamante è Lucio Corsi: il cantautore toscano, dopo il successo ottenuto a Sanremo 2025 grazie alla sua Volevo essere un duro, si prepara a incantare gli spettatori dell’Eurovision provando a scalare la classifica.

Ma quando potremo vederlo e ascoltarlo sul placo? Rappresentando l’Italia, uno degli stati che fa parte dei Big 5 del contest, Lucio è già in finale: questo significa che non dovrà contendersi un posto per la serata di sabato 17 maggio come le altre nazioni.

Nonostante questo, l’Italia ascolterà per la prima volta il suo beniamino nell’ambito Eurovision nel corso della prima semifinale, quella di martedì 13 maggio. Dopodiché, Lucio tornerà a cantare direttamente nella serata finale.

Perché Lucio Corsi usa i sottotitoli all’Eurovision

Già reduce da due sessioni di prove, Lucio Corsi sembra aver bene in mente gli obiettivi per la sua avventura all’Eurovision di Basilea. Il cantante, nel corso di una conferenza stampa dedicata alla competizione, ha raccontato di voler rimanere fedele a quello spettacolo che abbiamo potuto assaporare durante Sanremo 2025.

“L’approccio con cui voglio affrontare questa esperienza è lo stesso con cui ero andato al Festival di Sanremo. Perciò portando quella canzone, incentrando il discorso sulle parole, sulla musica, sugli strumenti” ha spiegato il cantante, che salirà sul palco con il suo amico e collega Tommaso Ottomano.

E per poter ricreare quella poesia fatta di musica e parole, durante la sua performance, Lucio ha deciso di avvalersi dei sottotitoli: “Useremo dei sottotitoli per il testo, per far passare nella maniera più chiara il messaggio della canzone e il significato delle parole”. Una scelta indovinata e utile a trasmettere il senso profondo della sua Volevo essere un duro anche agli spettatori che non conoscono l’italiano.

Anche se l’Eurovision è una delle competizioni musicali più seguite al mondo, Lucio non sembra voler cedere alla pressione della classifica o del confronto. Il suo approccio è diverso, più intimo e personale: “Sono qui per fare questa esperienza, per portare una canzone a cui tengo, per suonare, per imparare a fare meglio questo tipo di lavoro, questo tipo di mestiere. Ovviamente spero di fare un bell’Eurovision, di divertirmi, di farlo al meglio, di suonar bene, ma va al di là della posizione. Non miro alla vittoria”.