Chi è Tommaso Ottomano, il chitarrista che ha suonato con Lucio Corsi a Sanremo 2025

Fonte: ANSA Tommaso Ottomano e Lucio Corsi a Sanremo 2025

Tra le grandi sorprese del Festival di Sanremo 2025 svetta la presenza di Lucio Corsi: cantautore delicatissimo e dalla creatività disarmante, ha saputo farsi conoscere sul palco grazie a Volevo essere un duro e ottenendo la seconda posizione in classifica.

Accanto a lui, la chitarra e la voce di Tommaso Ottomano: un amico e collega di lunga data di Lucio, che ha avuto un ruolo centrale anche nel lavoro sulla sua canzone in gara.

Chi è Tommaso Ottomano

Classe 1990 e originario di Porto Ercole, in Toscana, Tommaso Ottomano è un compositore, musicista, sound designer e produttore, ma preferisce definirsi semplicemente un artista.

Muove i primi passi nel mondo della musica proprio in Toscana, insieme a Lucio Corsi, per poi trasferirsi a Milano e portare avanti la sua passione per il mondo del cinema lavorando come regista anche di clip musicali.

“Ho sempre avuto la passione per il cinema. Quella per la musica è arrivata per caso, grazie al padre di un amico: aveva una chitarra al muro, gli ho chiesto di suonarla e mi è cambiata la vita. Dopo un anno di scuola per geometri ho mollato e sono passato a un liceo professionale-turistico: tutto il tempo lo dedicavo alla musica. Avevo l’ambizione di farla sentire a chiunque, di arrivare a tutti, di spaccare. E lo stesso quando ho iniziato con il video: volevo spaccare tutto” ha spiegato in un’intervista.

Tra i lavori più interessanti, oltre che quello con Lucio Corsi, quelli per i Måneskin, Jovanotti, Chiello e Baustelle: progetti artistici che lo hanno portato a concretizzare una carriera di successo e a vincere per due volte di seguito il premio come Regista dell’anno ai Videoclip Music Awards oltre l’apertura a lavori inerenti al mondo della pubblicità.

Oltre al lavoro come regista, la sua creatività gli ha permesso, nel corso del tempo, di collaborare anche a livello musicale musicista, produttore, compositore e art director con artisti come Ginevra e Chiello portando avanti una sperimentazione e una firma che lo rendono estremamente riconoscibile.

Tommaso Ottomano a Sanremo 2025 con Lucio Corsi

Il 2025 è per Tommaso un anno davvero importante: accanto a Lucio Corsi sale sul palco del Teatro Ariston in veste di musicista con Volevo essere un duro: una canzone che ha saputo entrare nel cuore degli ascoltatori fin dalle prime note, arrivando al secondo posto della classifica finale.

Per Lucio, che oltre a conquistare il Festival per la sua canzone ha saputo farsi notare anche grazie ai suoi look e alla sua performance insieme a Topo Gigio, la vicinanza di Tommaso è stata un punto fondamentale: “Siamo cresciuti insieme in provincia, è l’unico ragazzo con cui riesco a scrivere canzoni fin da quando ero piccolo. Voglio che ci sia quando ho qualcosa di bello da fare” ha spiegato.

Tommaso ha collaborato con Lucio anche nella genesi del video musicale del pezzo, come raccontato dallo stesso cantante: “Suonavamo insieme da ragazzini, poi andai a Milano e anche lui salì a Milano, lui per i video e io per la musica e ci siamo ritrovati. Spesso io e Tommaso ci sentiamo Pinocchio e Lucignolo e non sappiamo chi è uno e chi è l’altro, quindi ci servivano il Gatto e la Volpe, cioè Pieraccioni e Ceccherini che sin sono prestati a questo video. Li ringrazio di cuore perché non è scontato e ringrazio anche tutta la troupe”.