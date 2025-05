Mamagama all’Eurovision 2025, chi sono i cantanti dell’Azerbaijan

Fonte: IPA I Mamagama

I Mamagama rappresenteranno l’Azerbaijan all’Eurovision Song Contest 2025. Il trio formatosi nel 2021 nella capitale Baku, è composto dal cantante Asaf, dal chitarrista Huss e dal batterista Arif. Unendo la musica tradizionale a sonorità moderne del rock alternativo e dell’indie pop, hanno conquistato il palco di festival e concorsi internazionali. A Basilea porteranno il brano Run with U, che definiscono “rappresentazione dell’essenza” del loro Paese.

Chi sono i Mamagama

Formatisi nel 2021, i Mamagama si sono ormai affermati come una delle band più vivaci e innovative della scena musicale azera. Il gruppo ha conquistato il pubblico di festival e concorsi musicali internazionali, tra cui un’acclamata esibizione al Kënga Magjike Music Festival in Albania nel 2022.

Il nome della band – formata da Asaf (voce), Huss (chitarra) e Arif (batteria) – nasce dall’unione della parola “Mama”, intesa come la creatrice massima, la fonte della vita, la forza che nutre il mondo quando necessario, con “Gama” che rappresenta l’intera gamma del suono, le frequenze più alte, le scale musicali che si estendono attraverso il tempo e lo spazio. A detta della band la loro musica è profonda e familiare come il battito del cuore di una madre, ma illimitata ed elettrico come un’onda gamma.

Contraddistinti da un suono con forti influenze indie pop e rock alternativo, attingono anche alla musica tradizionale della loro terra. Hanno conquistato un importante seguito anche all’estero esibendosi durante concorsi e festival internazionali. Nel 2022 hanno pubblicato i loro primi singoli My Medicine e Sleep, ma soprattutto Dreamer con cui si sono fatti notare alla kermesse albanese Kënga Magjike, una delle principali nel Paese, vincendo il primo premio nella categoria degli artisti stranieri.

Già nel 2023 avevano tentato di rappresentare l’Azerbaijan all’Eurovision di Liverpool con la loro River, ma senza successo. Il 4 febbraio 2025 sono riusciti a prendersi la loro rivincita, ottenendo il biglietto per Basilea con la canzone Run with U.

Run With U, il significato del brano dei Mamagama

In Svizzera porteranno la loro Run with U, canzone in inglese che hanno descritto come “rappresentazione dell’essenza” della loro nazione. Debutteranno durante la prima semifinale di martedì 13 maggio, sperando di staccare un pass per la finale di sabato 17. Ecco la traduzione del testo della loro canzone:

Il ritmo mi fa uscire

Non so da dove incominciare

Tu elettrizzi

Non mi sono mai sentito così su di giri

Ogni sguardo che dai

Ogni mossa (che fai), sento

Che non posso restare

Fermo ad ogni movimento

Abbassiamo le luci?

Lascia fuori le tue paure

Facciamo errori finché è giusto

Dà tutto questa notte

Il ritmo del cuore prende il controllo

Muove il mio corpo e la mia anima

Basta uno sguardo su di me

E non riesco a sostenere il calore

Ombre nelle luci al neon

La notte è giovane, il battito è veloce

Qualcosa nell’aria mi fa cadere su di te

Come faccio, aha

Come faccio, aha

Come faccio, aha

Come faccio, aha

Non importa cosa fai stanotte

Voglio correre con te

Voglio correre con te

Non importa cosa fai stanotte

Voglio correre con te

Voglio correre con te

(Correndo)

(Con me)

(Correndo)

(Andiamo)

Sparare alle stelle

Non può bastare, finora

Mi hai fatto sentire completamente nuovo

Davvero mai sentito così

Ogni sorriso che fai

Ogni carezza che sento

Non posso allontanarmi

(perchè sono) intrappolato nel gioco

Abbassiamo le luci?

Lascia fuori le tue paure

Facciamo errori finché è giusto

Dà tutto

Come faccio, aha

Come faccio, aha

Come faccio, aha

Come faccio, aha

Non importa cosa fai stanotte

Voglio correre con te

Voglio correre con te

Non importa cosa fai ѕtаnotte

Voglio correre con te

Voglio correre con te