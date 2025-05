Klemen all’Eurovision 2025, chi è il cantante della Slovenia

Klemen, con la ballad "How Much Time Do We Have Left", è pronto a rappresentare la Slovenia all'Eurovision Song Contest 2025

Fonte: Getty Images Klemen partecipa all’Eurovision 2025 per la Slovenia

La Slovenia torna all’Eurovision Song Contest con un volto già conosciuto dal suo pubblico, anche se forse in una veste un po’ diversa.

A rappresentare il Paese sul palco di Basilea sarà infatti Klemen Slakonja, artista eclettico che negli anni ha saputo conquistare il pubblico tra comicità, musica e tv. Quest’anno, però, Klemen mette da parte le imitazioni irriverenti per emozionare con una ballad intensa e dalla forte connotazione personale, How Much Time Do We Have Left.

Chi è Klemen

Classe 1985, nato a Brežice, Klemen Slakonja è uno degli artisti più amati e versatili della scena slovena. Attore, cantante, comico e presentatore, è diventato famoso anche oltre i confini nazionali grazie ai suoi video virali in cui imita personaggi del calibro di Vladimir Putin, Donald Trump e Angela Merkel: parodie che hanno raccolto milioni di visualizzazioni su YouTube.

Klemen ha studiato all’Accademia di teatro, radio, film e televisione dell’Università di Lubiana, e la sua carriera è decollata in radio e poi in tv, dove ha condotto diversi programmi di successo. Tra questi c’è anche Evrovizijska Melodija, lo show che ogni anno seleziona il rappresentante della Slovenia pronto a rappresentare la nazione all’Eurovision: un ruolo che lo ha avvicinato fin da subito al mondo del Contest. Nel 2025, per la prima volta, passa dall’altra parte del palco: non più conduttore, ma artista in gara.

Klemen all’Eurovision Song Contest 2025

Klemen ha vinto la selezione slovena per l’Eurovision con il brano How Much Time Do We Have Left. Una canzone intima e toccante ispirata alla sua storia personale: il brano nasce infatti dopo che a sua moglie, l’attrice Mojca Fatur, è stata diagnosticata una malattia.

How Much Time Do We Have Left è una riflessione profonda sul valore del tempo, sull’amore che resiste anche nei momenti più difficili, e sul bisogno di restare presenti. Sarà questa la carta con cui la Slovenia proverà a emozionare l’Europa e a portarsi nella parte alta della classifica dell’Eurovision Song Contest 2025. E, al di là del risultato, Klemen portà vantare di aver portato sul palco di Basilea la sua verità.

“How Much Time Do We Have Left”, traduzione del brano

Klemen è pronto a salire sul palco di Basilea durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, la serata in programma il 13 maggio 2025 in cui potremo ascoltare anche Lucio Corsi. Ecco la traduzione del testo della canzone:

Il nostro bambino gattonava in soggiorno

Hai letto una diagnosi

Diceva che saresti morta presto

Era una giornata di sole

Attraverso la finestra, c’erano persone che andavano per la loro strada

Il nostro bambino aveva un sorriso grandissimo

Mentre noi non potevamo fare altro che piangere

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Tutto quello che so è che non voglio essere qui

Senza il tuo amore

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Non lo sappiamo mai

Vorremmo poterla prendere con calma

Un uomo in bianco, con una stanza piena di diplomi, che cerca di fare le cose per bene

Potrebbe metterti sotto ipnosi

Dicendo di rinunciare alla lotta

Ma tu eri sempre determinata a provare

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Tutto quello che so è che non voglio essere qui

Senza il tuo amore

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Non lo sappiamo mai

Ma continuiamo a essere forti

Ammiro il tuo potere

Ammiro la tua volontà

Mi hai fatto mettere in discussione il mondo

Mi chiedo cosa sia reale

Ammiro il tuo potere

Ammiro la tua volontà

La tua capacità di guarire

Oh, ammiro il tuo potere

Ammiro la tua volontà

Il modo in cui non ti sei mai arreso

Finché non ti sono cresciute le ali

E hai imparato a volare

Hai fatto un giro nel cielo

Sei atterrato dritto tra le mie braccia

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Tutto quello che so è che non voglio stare qui

Senza il tuo amore

Quanto tempo ci resta insieme

Non lo sappiamo mai

Non lo sappiamo mai

Vorrei poterla prendere con calma