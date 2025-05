Marko Bošnjak all’Eurovision 2025, chi è il cantante della Croazia

Fonte: IPA Marko Bošnjak

Manca sempre meno all’inizio di uno degli eventi musicali più attesi del 2025, ovvero l’Eurovision Song Contest che quest’anno si terrà dal 13 al 17 maggio nella città svizzera di Basilea. Tanti i cantanti in gara da diversi Paesi europei e tra questi spicca il nome di Marko Bošnjak. Vediamo insieme chi è il giovane cantante che rappresenterà la Croazia all’Eurovision con la canzone Poison Cake.

Marko Bošnjak, chi è il giovane cantante all’Eurovision 2025

Il prossimo 13 maggio prenderà il via la 69° edizione dell’Eurovision Song Contest: a Basilea, in Svizzera, si sfideranno a colpi di hit e scenografie mozzafiato ben 37 cantanti in rappresentanza dei rispettivi Paesi. Per l’Italia ci sarà ovviamente il nostro Lucio Corsi, arrivato secondo al Festival di Sanremo 2025, ma subentrato all’Eurovision dopo la rinuncia di Olly, vincitore della kermesse di quest’anno.

Corsi dovrà vedersela anche con una vera star dei social, Tommy Cash, già divenuto virale con il suo tormentone Espresso Macchiato che strizza l’occhio ad una visione molto stereotipata dell’italiano medio, e con Gabry Ponte che sarà presente con il tormentone Tutta l’Italia.

La gara, che vedrà due seminifinali e una serata finale che verrà presentata, tra le altre, da Michelle Hunzker, sarà molto serrata e vedrà la presenza anche di Marko Bošnjak: conosciamolo meglio.

Nato l’11 gennaio 2004 a Mostar in Bosnia Erzegovina, Bošnjak ha iniziato la sua carriera musicale da bambino, vincendo all’età record di 11 anni, nel 2016, il talent show serbo Pinkove Zvezdice, conquistando così il pubblico con la sua voce e la sua giovane età.

Nel 2022 ha partecipato alla selezione nazionale croata Dora con la canzone Moli za nas, classificandosi al secondo posto mentre nel 2025 ha trionfato nella stessa competizione con Poison Cake, ottenendo il punteggio più alto dalla giuria nazionale e internazionale, oltre a un buon piazzamento nel televoto, guadagnandosi così il diritto di rappresentare la Croazia all’Eurovision di Basilea.

Marko Bošnjak, di cosa parla il suo brano Poison Cake

Dunque quest’anno, a rappresentare la Croazia, ci sarà Marko Bošnjak con la sua hit Poison Cake, un brano dark pop con influenze di altri generi, scritto dallo stesso Bošnjak insieme a Bas Wissink, Ben Pyne, Emma Gale e Filip Majdak. La canzone, ispirata alle fiabe più celebri della nostra infanzia, come Biancaneve e Hansel e Gretel, parla di una storia di vendetta e autodifesa utilizzando la metafora di una torta avvelenata per simboleggiare la rivalsa contro le ingiustizie subite.

Nel videoclip del brano si ritrovano molti simbolismi ed elementi come un serpente, uno specchio e una mela, che pescano a piene mani da uno scenario archetipico, rappresentando la trasformazione e la lotta interiore.

D’altra parte non sorprende che Bošnjak provi a conquistare il titolo con un brano così particolare visto che è considerato una delle voci più promettenti della nuova generazione musicale croata e spesso ama sperimentare sonorità e atmosfere emozionali differenti: nel corso della sua carriera ha anche pubblicato diversi singoli di successo e ha ricevuto riconoscimenti come il premio Porin per il miglior nuovo artista.

Tra l’altro la partecipazione all’Eurovision arriva in un anno particolarmente importante per lui visto che proprio durante il 2025 è previsto il lancio del suo album di debutto che promette di esplorare nuovi orizzonti musicali.

Oltre alla musica, Bošnjak è noto per il suo stile unico e la sua apertura riguardo alla propria identità: nel 2024 ha fatto coming out affrontando coraggiosamente le critiche e diventando un simbolo di autenticità e coraggio contro ogni tipo di pregiudizio.

Con Poison Cake dunque Marko Bošnjak si prepara a lasciare il segno all’Eurovision 2025, portando sul palco una performance intensa e significativa che riflette la sua crescita artistica e personale.