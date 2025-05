Theo Evan all’Eurovision 2025, chi è il cantante del Cipro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Getty Images Eurovision 2025

Theo Evan è il cantante dell’Eurovision 2025, in gara per Cipro. Protagonista di numerosi talent in patria e appassionato di elettronica e reggaeton, ha conquistato il pubblico grazie al suo enorme talento.

Chi è Theo Evan, la carriera fra musica e tv

Vero nome Evangelos Theodōrou, Theo Evan è un ballerino, attore e cantautore cipriota. Originario di Nicosia, è nata in una famiglia greco-cipriota e sin da piccolo ha studiato canto e danza.

Ha iniziato a scrivere le sue primissime canzoni quando era ancora adolescente, in seguito ha iniziato una carriera come cantante e attore, prendendo parte a numerosi talent show e a produzioni teatrali.

Dopo aver conseguito il diploma presso la English School di Nicosia, ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, studiando musica e arti dello spettacolo presso il Berklee College of Music di Boston.

Una volta completati gli studi ha scelto di vivere a Los Angeles per poi tornare nuovamente nel suo paese natale. Nel 2021 è uscito The Wall, il suo singolo d’esordio. In seguito ha debuttato in televisione recitando in un piccolo ruolo in Euphoria, la celebre serie tv con Zendaya.

Nel 2024 è stato selezionato dall’emittente televisiva cipriota CyBC per rappresentare il suo paese all’Eurovision Song Contest 2025. Sul palco di Basilea infatti Theo Evan porterà il brano Shh. La sua musica, come ha raccontato lui stesso, è ispirata a miti della musica come Stromae e Michael Jackson, con derivazioni del reggaeton.

Dove e quando vedere l’Eurovision Song Contest 2025

Manca ormai pochissimo all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2025. L’appuntamento è dal 13 al 17 maggio alla St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera. Per rappresentare l’Italia salirà sul palco Lucio Corsi che canterà la canzone Volevo essere un duro.

Il cantautore, arrivato secondo a Sanremo 2025, è subentrato a Olly che ha scelto di rinunciare alla competizione. A Basilea ci sarà anche Gabry Ponte che porterà la canzone Tutta l’Italia, divenuta la sigla dello scorso Festival per volere di Carlo Conti.

Le serate dell’Eurovision Song Contest 2025 saranno tre. La prima semifinale sarà martedì 13 maggio, mentre la seconda semifinale è prevista per giovedì 15 maggio, infine la finalissima sarà sabato 17 maggio.

Lo show si terrà in diretta elle 21.00 e le due semifinali si potranno vedere su Rai Due, mentre la finale andrà in onda su Rai Uno, commentata da BigMama e Gabriele Corsi.

A condurre l’Eurovision Song Contest 2025 invece saranno tre donne. Prima di tutto la comica Hazel Brugger, che verrà affiancata da Sandra Struder, celebre presentatrice e cantante. Per la finale sul palco ci sarà anche Michelle Hunziker, un personaggio amatissimo in svizzera.

La presentatrice, attualmente impegnata nella conduzione di Striscia la Notizia, sarà presente nella finale dell’Eurovision Song Contest 2025 grazie alla concessione di Mediaset.

“Essendo in onda tutti i giorni con Striscia fino al 10 di giugno, durante la settimana non potevo andare contro noi stessi – ha confidato la presentatrice italo-svizzera, parlando dell’evento musicale -. Mi è stato concesso al sabato per la finale e sono molto grata per questa cosa. Riesco comunque a vivere questa bellissima avventura conducendo la finale”.