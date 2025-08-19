Lite fra Michelle Hunziker e Serena Autieri: la verità in un video

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Michelle Hunziker e Serena Autieri

Cosa è successo fra Michelle Hunziker e Serena Autieri? Nell’ultimo periodo si è parlato spesso della presunta fine dell’amicizia fra la conduttrice e l’attrice, amiche ormai da diversi anni. Ad alimentare i gossip la scelta delle due di trascorrere le vacanze di Ferragosto separate. In passato infatti Michelle e Serena avevano sempre passato insieme questa festività, documentando la vacanza sui social. Quest’anno invece la Hunziker ha raggiunto Capri con il compagno Nino Tronchetti Provera, mentre la Autieri è stata alle Dolimiti insieme al marito Enrico Griselli e alla figlia Giulia.

Lite fra Michelle Hunziker e Serena Autieri? La replica

Stanche delle indiscrezioni sulla fine della loro amicizia, Serena Autieri e Michelle Hunziker hanno deciso di replicare in un video, svelando ai fan cosa sta succedendo. Nella clip, pubblicate nelle Stories Instagram di Michelle, le due appaiono vicine e sorridenti. “Eccoci!! Finalmente insieme – si legge nella didascalia -. Don’t worry la nostra amicizia è intatta”.

L’attrice e la conduttrice hanno spiegato che, dopo aver trascorso il Ferragosto separate si sono incontrate in montagna.”Ma tu ti rendi conto che sono venuta apposta qui a San Cassiano perché i giornali scrivono io e te abbiamo litigato?”, dice l’ex moglie di Eros nella clip, rivolgendosi alla Autieri. “Non è vero”, replica lei. Poi Michelle continua dicendo: “Io sono andata in Costiera Amalfitana e tu eri qua e quindi… ho preso i pattini a rotelle e sono arrivata. Ci vogliamo bene; siamo qua”.

L’amicizia fra Michelle Hunziker e Serena Autieri

Michelle Hunziker e Serena Autieri formano una delle coppie di amiche più amate nel mondo dello spettacolo. “Tra noi c’è amore puro, che non chiede niente in cambio. Anche se ci vediamo poco, quando ci ritroviamo è come se non fosse passato nemmeno un istante”, aveva raccontato qualche tempo fa la Autieri, parlando del suo rapporto con la conduttrice svizzera.

In quell’occasione l’attrice napoletana aveva anche svelato la passione che unisce le due amiche. “Le arrampicate in montagna, a San Cassiano, in Alta Badia – aveva spiegato -. L’ho convinta io. All’inizio Michelle era timorosa, ora si diverte. Per lunghe ore ci sei soltanto tu e la roccia, concentrata, nel silenzio. A volte cantiamo, sono momenti che ti uniscono, una scuola di vita, impari ad andare avanti senza paura. Poi mangiamo e beviamo”. In quell’occasione la Autieri aveva anche spiegato cosa ama della sua migliore amica, svelando il segreto del loro legame. “Che è super-determinata, in gamba, non parla mai male di nessuno, ci sto bene”, aveva detto.

Senza dimenticare, con la consueta ironia, di prendere in giro la mamma di Aurora Ramazzotti, responsabile di presentarsi sempre con i tacchi alle uscite fra amiche, persino in montagna. “Si mette delle scarpe assurde. E io: “Ma dove le hai prese?” – aveva rivelato l’Autieri, prendendo in giro l’amica -. Capace di camminare sul ghiaccio in sandali da sera, di venire in rifugio a 2.00o metri con stivaletti tacco 12”.

Un legame forte e indissolubile destinato a durare e, perché no, a dare vita anche a nuove collaborazioni fra le due.