Michelle Hunziker torna in tv e sostituisce Max Giusti, il nuovo programma

Michelle Hunziker

Novità televisive in arrivo per Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, che ha da poco compiuto 49 anni, è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con un nuovo progetto. No, non il Grande Fratello Vip come sussurrato da qualcun altro nei giorni scorsi. L’ex moglie di Eros Ramazzotti guiderà The 1% Club, quiz di origine britannica prodotto da BBC Studios, già noto al pubblico internazionale. E pronto a conquistare anche l’Italia.

Il nuovo programma di Michelle Hunziker su Canale 5

Il nuovo programma di Michelle Hunziker, secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice sul settimanale Chi, andrà in onda con quattro puntate e le registrazioni sono previste a partire dal mese di febbraio.

The 1% Club è un format nato nel Regno Unito che si distingue dai quiz tradizionali perché non punta sulla cultura generale, ma sulla capacità di ragionamento e di logica dei concorrenti.

In origine il progetto era stato destinato a Max Giusti, ma Mediaset ha poi deciso di affidare la conduzione alla Hunziker, confermando così la centralità della showgirl nei palinsesti della rete ammiraglia.

Per Michelle si tratta di un ritorno importante dopo aver alternato per anni varietà, intrattenimento leggero e grandi eventi televisivi. Show dopo show è riuscita a costruire una carriera importante, caratterizzata da continuità e popolarità.

Il nuovo quiz rappresenta un’ulteriore tappa di questo percorso che la vede protagonista indiscussa, ancora oggi, del piccolo schermo. L’arrivo di The 1% Club su Canale 5 ribadisce la volontà di Mediaset di investire su format internazionali adattati al pubblico italiano, affidandoli a volti consolidati e amati della televisione.

Un nuovo traguardo di vita per Michelle Hunziker

Tra l’altro, il progetto arriva in un momento particolarmente significativo anche sul piano personale. Il 24 gennaio Michelle Hunziker ha festeggiato il suo 49esimo compleanno, circondata da familiari e amici più stretti. Una celebrazione lontana dai grandi eventi mondani, pensata come un’occasione intima e conviviale.

La bionda presentatrice ha organizzato una festa riservata, fatta di una cena, musica, karaoke e momenti di condivisione, trasformando la serata in un appuntamento privato all’insegna della semplicità. Dove, per inciso, non è mancata la figlia Aurora Ramazzotti così come le amiche storiche Ilary Blasi e Serena Autieri.

Sui social, Michelle Hunziker ha voluto postare alcuni momenti di questo compleanno, condividendo una sorpresa realizzata con l’intelligenza artificiale che l’ha particolarmente colpita. Con l’aiuto del suo collaboratore Luca Oldani, la Hunziker ha dato vita a una sorpresa speciale: un dialogo immaginario con la sua versione bambina, ricreata a partire da una fotografia del 1990.

Un gioco affettuoso e riflessivo, che ha lasciato senza parole Michelle. “Bello vedere come una foto scattata nel 1990 si sia potuta animare in modo così reale. Mi sono divertita a tirare le somme insieme alla “mini me” del percorso fatto fino a qui”, ha scritto la showgirl sui social.

E l’amore? Dopo la fine della breve liaison con Nino Tronchetti Provera, la Hunziker è tornata single. Ma è più serena che mai e pronta a mettersi alla prova con un quiz. L’ennesima scommessa della sua vita.