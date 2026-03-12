“Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme, la scintilla è scattata a Roma”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Mediaset/IPA Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono una coppia?

Tra le colline della Maremma e vapori termali, potrebbe essere iniziato un nuovo capitolo sentimentale per Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera, da anni tra i volti più amati della tv italiana e tedesca, sarebbe tornata a sorridere grazie a un incontro recente ma già molto intenso: quello con l’attore Giulio Berruti.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti stanno insieme?

Secondo alcune indiscrezioni rilanciate dal settimanale Oggi, la scintilla tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sarebbe scoccata a Roma poche settimane fa. Un incontro quasi casuale, come spesso accade nelle storie che poi diventano interessanti da raccontare. A seguire, una cena tête-à-tête e poi sembra che la frequentazione abbia preso rapidamente ritmo.

I primi testimoni della possibile nuova coppia arrivano dalle suggestive Terme di Saturnia, dove la Hunziker e Berruti sarebbero stati avvistati durante un weekend di relax. Chi li ha incrociati racconta di un’intesa evidente: sorrisi complici, conversazioni fitte e lunghe passeggiate mano nella mano tra le piscine naturali e i sentieri della campagna toscana.

Ma nessun gesto plateale, anzi. I due avrebbero cercato di mantenere un profilo discreto, quasi a voler proteggere l’inizio di qualcosa ancora fragile. È difficile però nascondere certe cose, soprattutto quando si parla di Michelle Hunziker, ormai da anni protagonista assoluta della cronaca rosa.

Per il momento nessun commento da parte dei diretti interessanti, entrambi molto riservati sul fronte privato. Non solo, sia Michelle sia Giulio escono da storie d’amore finite male.

La Hunziker, che ha compiuto 49 anni lo scorso gennaio, ha chiuso da qualche mese il legame con Nino Tronchetti Provera sbocciato la scorsa estate. L’ennesima liaison tramontata dopo la separazione da Tomaso Trussardi, il secondo ex marito di Michelle.

Dal canto suo Berruti, 41 anni, è reduce dalla rottura con Maria Elena Boschi. Una rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno: si parlava di matrimonio, di figli, ma poi ogni progetto è naufragato.

Oggi l’ex Ministro è innamorata dell’avvocato romano Roberto Vaccarella mentre Giulio era stato avvistato con una ragazza di nome Delfina. Ora però la liaison con la showgirl svizzera cambia tutto.

Nuovo inizio per Michelle Hunziker (che torna anche in tv)

Nonostante negli ultimi tempi Michelle Hunziker abbia più volte raccontato di sentirsi serena anche da sola, la sintonia con Giulio Berruti sembrerebbe indicare l’inizio di una nuova fase della sua vita sentimentale. Un capitolo ancora tutto da scrivere, che arriverebbe proprio mentre la conduttrice si prepara ad affrontare una stagione televisiva ricca di impegni e novità.

L’ex moglie di Eros Ramazzotti è infatti pronta a tornare protagonista su Mediaset con un progetto molto atteso. Nelle prossime settimane sarà infatti al timone di Karaoke, format storico della televisione italiana che tornerà in una nuova veste. Per Michelle si tratta di una sfida importante e allo stesso tempo di un ritorno a uno show popolare e leggero, perfettamente in linea con il suo stile solare e coinvolgente.

In questo periodo di grande fermento professionale, anche la sfera privata potrebbe dunque regalare qualche sorpresa. Resta quindi da capire se Michelle Hunziker e Giulio Berruti decideranno presto di uscire allo scoperto oppure se preferiranno continuare a proteggere la loro frequentazione. Chi vivrà, vedrà.