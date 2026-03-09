Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Karaoke: il ritorno in tv al posto di Ilary Blasi

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Michelle Hunziker

Dopo la definizione dei nuovi assetti alla conduzione del Grande Fratello Vip, si delineano i futuri impegni televisivi di Michelle Hunziker sui canali Mediaset. Oltre alla sfida del game show The 1% Club, la conduttrice svizzera si appresta a tornare al centro della programmazione di Canale5 con due progetti musicali di rilievo che segnano un cambiamento nella rotazione dei volti storici della rete, come Ilary Blasi.

I nuovi progetti, Battiti Live Spring e Karaoke

Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, Michelle Hunziker è stata scelta per guidare due produzioni legate alla musica e al coinvolgimento del pubblico in piazza. Il primo impegno riguarda Battiti Live Spring, una versione primaverile del celebre format musicale che rimane comunque confermato anche per la consueta messa in onda estiva che da qualche anno è arrivato a Mediaset, confermandosi seguitissimo dal grande pubblico che già lo conosceva quando andava in onda solo sulle Reti di Radionorba.

Il secondo progetto segna il debutto di una versione rivisitata del Karaoke, lo storico format canoro che ha lanciato la carriera di Fiorello. Presentato alla stampa due anni fa con il titolo Il Più Grande Karaoke d’Italia, il programma non era mai stato realizzato fino a questo momento e troverà finalmente spazio nel palinsesto primaverile sotto la conduzione di Michelle Hunziker.

Per lei, si tratta anche di un ritorno in video dopo gli ultimi progetti che aveva condotto. Da tempo, ormai, non ha un appuntamento fisso con i telespettatori, che erano soliti vederla anche al bancone di Striscia la Notizia. Archiviata anche la lunga pagina del tg satirico, la showgirl svizzera si è dedicata ai suoi progetti personali e ai programmi all’estero, di cui è spesso ospite. Tra pochi mesi poi, a luglio, l’attende anche un grande evento in famiglia: sua figlia Aurora, avuta dal matrimonio con Eros Ramazzotti, si sposa con il compagno storico Goffredo Cerza nonché padre di suo figlio Cesare.

La produzione e la location di Ferrara

Entrambi i programmi vedono la firma del Gruppo Norba (Genetiko) e seguiranno una tabella di marcia serrata per quanto riguarda le riprese. La location scelta per le registrazioni, che si terranno entro la fine di marzo 2026, è una piazza della città di Ferrara. L’organizzazione logistica prevede lo sfruttamento della medesima scenografia romagnola per entrambi gli show, ottimizzando così i tempi di produzione.

Per quanto riguarda la struttura delle trasmissioni, Battiti Live Spring si articolerà in tre puntate speciali, mentre per Il Più Grande Karaoke d’Italia sono previste due serate evento. Questa programmazione distribuita su cinque appuntamenti complessivi mira a coprire diverse serate della stagione primaverile di Canale5.

L’affidamento di questi programmi a Michelle Hunziker conferma la volontà di Mediaset di puntare sulla conduttrice per presidiare il genere del varietà musicale e dell’intrattenimento di piazza. Con queste produzioni, la Rete punta a intercettare il gusto del pubblico attraverso la componente nostalgica e la vitalità delle esibizioni live, portando l’atmosfera dei grandi eventi musicali all’aperto nelle case dei telespettatori prima dell’inizio ufficiale dell’estate.