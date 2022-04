Serena Autieri, i suoi 46 anni

Uno sguardo profondo, un sorriso contagioso e talento in abbondanza: Serena Autieri festeggia i suoi 46 anni, infatti è nata il 4 aprile del 1976. Nel corso della sua carriera ha dato prova di un talento trasversale, che ha mostrato in diversi ambiti: dalla conduzione in televisione, alla recitazione, sino alla musica con la sua voce potente e grintosa. Elegante, ironica, bellissima e intelligente Serena Autieri è tra le star più amate del mondo dello spettacolo.