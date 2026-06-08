Anticipazioni Super Karaoke con Michelle Hunziker, i cantanti della prima puntata

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Ufficio Stampa Mediaset Michelle Hunziker, Super Karaoke

A oltre trent’anni dal debutto che ha segnato un’epoca della televisione italiana, Super Karaoke torna in prima serata su Canale 5 con una formula completamente rinnovata.

Lo storico format dedicato alla musica e alla partecipazione popolare andrà in onda lunedì 8 e mercoledì 10 giugno, con la conduzione di Michelle Hunziker, pronta a guidare uno show che punta a unire nostalgia e intrattenimento contemporaneo.

La nuova edizione mantiene intatto lo spirito originale del programma portato al successo in passato da Fiorello, mettendo al centro le persone comuni e la loro passione per il canto, ma introduce una competizione strutturata e una forte componente spettacolare grazie alla presenza di numerosi ospiti della musica italiana.

Super Karaoke con Michelle Hunziker, come funziona

Protagonisti assoluti di Super Karaoke sono i concorrenti non professionisti, chiamati a esibirsi sulle note di alcuni dei brani più amati della musica italiana.

A contendersi la vittoria saranno quattro squadre, ognuna composta da cinque partecipanti selezionati dai rispettivi capisquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo.

Nel corso della competizione, ogni team potrà inoltre contare sull’apporto di alcuni concorrenti speciali, le Wild Card, chiamate a dare un contributo decisivo nelle diverse manche della gara.

La sfida si sviluppa con una serie di esibizioni che attraversano generazioni e repertori musicali diversi. Dai grandi classici della canzone italiana alle hit degli anni Ottanta e Novanta, fino ai successi più recenti, il programma punta a coinvolgere un pubblico trasversale, trasformando ogni performance in un momento di festa collettiva.

A decretare il vincitore non sarà una giuria tecnica bensì il pubblico presente in Piazza Trento e Trieste a Ferrara, che con il proprio voto avrà il compito di scegliere la squadra migliore delle due serate.

Super Karaoke, gli ospiti della prima puntata

Uno degli elementi più attesi della nuova versione di Super Karaoke è la presenza di numerosi artisti che saliranno sul palco non soltanto come ospiti, ma anche come partner musicali dei concorrenti.

Nella prima puntata saranno protagonisti Noemi, Al Bano, Raf e Spagna. Nomi che rappresentano epoche e stili differenti della musica italiana. Nella seconda serata – in onda su Canale 5 mercoledì 10 giugno – spazio invece a Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale.

I concorrenti avranno infatti l’opportunità di duettare con questi artisti, vivendo un’esperienza unica davanti a migliaia di spettatori. Un elemento che aggiunge emozione alla gara e che rende il programma un’occasione speciale per chi sogna di condividere il palco con alcuni dei protagonisti della scena musicale nazionale.

A fare da collante tra gara, musica e spettacolo sarà Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera torna a guidare un grande show musicale di prima serata, mettendo al servizio del programma la sua esperienza e la sua capacità di coinvolgere pubblico e concorrenti.

Il progetto punta a riportare in televisione uno dei format più popolari della storia dell’intrattenimento italiano, aggiornandolo però ai gusti e alle esigenze del pubblico contemporaneo. Al centro restano la musica, la condivisione e il desiderio di mettersi in gioco.

La regia è affidata a Roberto Cenci, chiamato a trasformare Piazza Trento e Trieste in una grande arena musicale a cielo aperto. Un ritorno che punta a celebrare il piacere di cantare insieme e che, tra nostalgia e novità, si prepara a riportare il karaoke in prima serata.