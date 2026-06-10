Super Karaoke, le anticipazioni del 10 giugno: tutti gli ospiti di Michelle Hunziker

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IPA Michelle Hunziker

Il grande palcoscenico della musica popolare torna a illuminarsi sotto le stelle dell’estate televisiva. Dopo il debutto di lunedì scorso e con la benedizione di Fiorello, mercoledì 10 giugno va in onda in prima serata su Canale5 il secondo, imperdibile appuntamento con Super Karaoke. Alla guida dello show troviamo la travolgente Michelle Hunziker, padrona di casa ideale per un format storico che ritrova l’energia della piazza, la freschezza della competizione e la forza intramontabile dei grandi successi della canzone italiana.

Dove eravamo rimasti, il recap della prima puntata

L’esordio dell’8 giugno ha immediatamente conquistato i telespettatori grazie a una formula snella (e nuova) e a un’atmosfera di grande festa guidata da Michelle Hunziker. Nella splendida cornice emiliana, le quattro squadre di cantanti amatoriali si sono date battaglia senza esclusione di colpi, guidate dall’entusiasmo dei rispettivi capisquadra: Lucilla Agosti, Daniele Battaglia, Fabio De Vivo e Rosaria Rollo.

A rendere la serata inaugurale indimenticabile sono state le esibizioni di quattro giganti della nostra musica. Artisti del calibro di Al Bano, Noemi, Raf e Ivana Spagna hanno incantato il pubblico, duettando con i concorrenti e regalando momenti di pura emozione tra hit degli anni Ottanta e grandi classici senza tempo. Certo è un modo per evadere dalla quotidianità, grazie alla musica e a una serata leggera che ci riporta inevitabilmente indietro nel tempo. Il ritorno dello show era attesissimo ed era stato annunciato con largo anticipo: finalmente possiamo vedere l’idea che Mediaset ha messo in campo per rinfrescare lo spettacolo.

Le anticipazioni e i grandi ospiti di stasera

Per la serata di mercoledì 10 giugno, la competizione entra nel vivo con una scaletta che fa già scintille. Il fulcro del programma rimane la sfida tra persone comuni unite dalla viscerale passione per il canto, pronte a sfidarsi a colpi di microfono e testi sui maxischermi. Anche in questa seconda puntata i leader dei team avranno la possibilità di giocare le misteriose Wild Card, i partecipanti speciali pronti a subentrare per ribaltare le sorti della gara e conquistare punti preziosi.

I riflettori sono però puntati sui quattro eccezionali Big della musica italiana che salgono sul palco stasera per sostenere i concorrenti nei duetti. Michelle Hunziker accoglie la straordinaria vocalità di Anna Tatangelo e il carisma interpretativo di Francesco Renga, due pesi massimi del pop melodico nazionale. Accanto a loro, spazio alle calde atmosfere partenopee di Sal Da Vinci e alla travolgente energia electro-soul di Serena Brancale, un’artista ormai richiestissima e protagonista di alcuni dei maggiori successi del momento.

Il repertorio spazia dai capolavori della tradizione italiana fino ai tormentoni degli anni Novanta e dell’epoca contemporanea. A decretare la squadra vincitrice di questo secondo round sarà, ancora una volta, l’insindacabile giudizio del caloroso pubblico presente in piazza Trento e Trieste a Ferrara, una giuria popolare che trasforma l’evento in un vero e proprio concerto all’aperto. Con la sapiente regia di Roberto Cenci, che cattura ogni singola sfumatura dell’entusiasmo della piazza, Super Karaoke si conferma l’appuntamento ideale per chiunque abbia voglia di sognare, emozionarsi e, soprattutto, cantare a squarciagola dal divano di casa. L’appuntamento è per la prima serata di Canale5, subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna, e in contemporanea su Mediaset Infinity.