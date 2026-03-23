Super Karaoke, Michelle Hunziker riporta il programma cult di Fiorello in tv: città, ospiti e quando va in onda

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Michelle Hunziker

Siamo in pieno revival televisivo, ormai non possiamo più negarlo, e la musica è una delle grandi protagoniste di questo grande effetto nostalgia della tv italiana. Ma se su Rai 1 è tornata Canzonissima, con Milly Carlucci, Mediaset punta in alto con un programma che negli anni ’90 ha letteralmente fatto la storia della televisione. Michelle Hunziker condurrà infatti le due serate evento di Super Karaoke, il cult che portò Fiorello nelle principali piazze italiane e che lanciò più di un cantante. Ma quando andrà in onda? E qual è la città scelta per questo grande ritorno?

Il Super Karaoke di Michelle Hunziker

Super Karaoke riparte da Ferrara: è questa la città scelta come cornice delle due puntate speciali del revival di uno dei programmi più seguiti e amati degli anni ’90. Il 26 e 27 marzo Piazza Trento e Trieste diventa un grande palco a cielo aperto per le registrazioni delle due puntate, il punto di ritrovo per chi ha voglia di cantare a squarciagola le hit più belle di sempre e vivere una serata fuori dagli schemi.

Poi toccherà alla tv: le puntate approderanno a maggio in prima serata su Canale 5, pronte a giocarsi la carta dell’evento leggero, pop e super condivisibile (anche sui social, ovviamente). A guidare questo grande ritorno c’è Michelle Hunziker, una conduttrice che sa il fatto suo quando si parla di musica (chi non la ricorda al Festivalbar?). Qui può tornare a muoversi nel suo habitat naturale con un programma dinamico che fa del contatto diretto con il pubblico il suo punto di forza. E noi non vediamo l’ora di vederla.

Gli ospiti più attesi

Accanto a Michelle Hunziker, il palco si riempie di volti amatissimi della musica italiana, pronti a dare ritmo e riconoscibilità allo show. In line-up ci sono infatti Noemi, Al Bano, Raf, Spagna, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Serena Brancale e ovviamente l’immancabile vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci.

Un mix che mette insieme generazioni e stili diversi, tra grandi classici da cantare a memoria e sonorità più attuali. L’idea è chiara: creare una scaletta capace di coinvolgere tutti, senza distinzioni. E se la base resta quella della partecipazione, il ritmo si fa più veloce e televisivo spaziando tra performance, momenti di spettacolo e interazioni pensate per tenere alta l’energia dall’inizio alla fine. Insomma: non ci sarà da annoiarsi con Super Karaoke.

La “benedizione” di Fiorello

Quando si parla di Karaoke il pensiero corre inevitabilmente agli anni Novanta e a Fiorello, che con la sua energia (e il suo codino) aveva reso il format un piccolo – ma non troppo – fenomeno culturale. All’epoca il programma aveva introdotto un modo diverso di fare intrattenimento, mettendo al centro le persone comuni e le piazze italiane.

Oggi il contesto è sicuramente cambiato, i social hanno trasformato il rapporto con l’esibizione pubblica e il concetto stesso di visibilità in qualcosa di diverso. Ma proprio per questo il ritorno del programma diventa una sfida interessante per Mediaset: può funzionare ancora quel tipo di spontaneità?

Michelle Hunziker si inserisce in questo passaggio con un approccio più contemporaneo, ma senza rinunciare del tutto allo spirito originario. Un equilibrio delicato, che sarà osservato con attenzione sia dal pubblico nostalgico sia da chi scopre il programma per la prima volta. Intanto la conduttrice ha ricevuto la “benedizione” di Fiorello e a noi tanto basta.