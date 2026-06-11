Lily Allen conquista la Royal Academy con il look che profuma di Bridgerton

Getty Images-IPA Lily Allen, la rivincita sull’ex adultero parte dal look: guardate qui

Tra arte contemporanea, ospiti illustri e atmosfere estive nel cuore di Londra, la Royal Academy Summer Exhibition ha riunito alcune delle personalità più interessanti del panorama culturale e mondano britannico. Ma tra modelle, aristocratiche e protagoniste dello spettacolo, è stata Lily Allen a conquistare i riflettori con un look che sembrava uscito da una favola moderna.

Lily Allen protagonista della Royal Academy Summer Exhibition

La Royal Academy of Arts ha aperto le porte alla tradizionale Summer Exhibition Preview Party, l’appuntamento esclusivo che ogni anno anticipa una delle mostre più prestigiose del Regno Unito. L’edizione 2026, dedicata al tema dell’Interconnectedness, ha celebrato il dialogo tra discipline artistiche, culture e punti di vista differenti.

Come sempre, l’evento ospitato a Burlington House ha attirato numerosi volti noti. Tra gli invitati figuravano Daisy Lowe, che ha mostrato con orgoglio il pancione della sua seconda gravidanza, la conduttrice Vick Hope e le sorelle Lady Amelia e Lady Eliza Spencer, ormai presenze fisse degli eventi più glamour della capitale britannica.

Eppure, tra tutti gli ospiti, è stata Lily Allen a catalizzare l’attenzione dei fotografi. La cantante inglese, che negli anni ha costruito un’immagine lontana dalle convenzioni del glamour tradizionale, ha scelto di sorprendere con un look sofisticato e ricercato, capace di unire romanticismo, sensualità e una certa dose di teatralità.

Non un abito da principessa nel senso più classico del termine, ma una creazione contemporanea che giocava con i codici della lingerie, delle trasparenze e delle silhouette fluide. Un outfit che sembrava raccontare una storia, proprio come i costumi che hanno reso celebre Bridgerton.

IPA

Il look di Lily Allen firmato 16Arlington

Dietro l’effetto wow del red carpet c’era una creazione realizzata su misura da 16Arlington, uno dei marchi britannici più interessanti del momento.

Per la Royal Academy Summer Exhibition Preview Party, Lily Allen ha indossato una versione custom della silhouette Andrea, presentata nella collezione Primavera/Estate 2026 del brand. Un modello reinterpretato in una spettacolare versione lunga fino a terra che conservava tutta la modernità della proposta originale, aggiungendo però un’allure decisamente più scenografica.

L’abito si distingueva per una costruzione particolarmente sofisticata. La base era realizzata in satin lingerie color tortora, un tessuto morbido e luminoso che seguiva il corpo con naturalezza. Sopra questa prima struttura si sviluppava un secondo layer in mesh trasparente rifinita con dettagli in pizzo scuro.

Il contrasto tra le due superfici creava profondità visiva e movimento, trasformando un semplice abito aderente in una composizione complessa e ricca di sfumature. Le linee scure che attraversavano il vestito sembravano quasi disegnare il corpo, enfatizzando la silhouette senza irrigidirla.

La palette giocava su toni polverosi e sofisticati. Il grigio tortora del satin dialogava perfettamente con il nero dei profili e delle rifiniture in pizzo, creando un equilibrio tra romanticismo e sensualità contemporanea.

La vera protagonista dell’outfit era però la scenografica Alessi scarf che completava il look. Una sorta di stola moderna decorata con morbidi pom pom piumati color avorio che partivano dalla spalla, avvolgevano il collo e scendevano lungo la schiena fino all’orlo dell’abito.

A ogni movimento, le piume sembravano galleggiare nell’aria, regalando leggerezza all’intera silhouette e aggiungendo un elemento quasi teatrale all’insieme.

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