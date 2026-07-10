Silver Clef Awards, Lily Allen ruba la scena con l’abito reggiseno in pizzo

La cantante, premiata insieme a Pink e Mel C alla 50esima edizione dei Silver Clef Awards, ha vinto anche il premio per il look più sexy e audace

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Getty Images Lily Allen ai Silver Clef Awards

Lily Allen sta vivendo una stagione di grandi successi professionali e rinascita personale dopo il periodo buio seguito alla burrascosa separazione dal marito David Harbour. Fedele all’equazione secondo la quale sofferenza e dolore sono fertilizzante per la creatività di un’artista, Lily a fine 2025 ha pubblicato il suo quinto album in studio, West End Girl, pieno di riferimenti (revenge song) all’ex fedifrago. Nell’album la cantante ha travasato tutta la sua sofferenza e rancore, rendendolo uno strumento di catarsi e rinascita. E dalla pubblicazione dell’album è cominciato un periodo professionale pieno di riconoscimenti e soddisfazioni lavorative. Lily, tra l’altro, non è mai stata così bella e in forma come in questi mesi, a dimostrazione che non tutti i mali vengono per nuocere: basta imparare a volersi bene e liberarsi di quello (e quelli) che portano negatività e sofferenza.

Il 9 luglio 2026, a Londra, presso la splendida cornice della Royal Albert Hall, Lily ha ricevuto l’Icon Award durante la celebrazione del 50º anniversario degli O2 Silver Clef Awards e ha incantato con un look audace e raffinato al tempo stesso: un reggiseno a bralette in pizzo nero con scollatura profonda e una gonna abbinata con strascico. A completare il look, un paio di décolleté nere, un’elegante acconciatura raccolta e orecchini pendenti di diamanti.

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Ad attirare l’attenzione dei fotografi oltre a Lily anche Pink, con un abito drappeggiato verde scuro e scarpe con plateau (ha ricevuto l’O2 Silver Clef Award), Jade Thirlwall (premio come Miglior Artista Femminile) delle Little Mix con un elegante abito midi rosso a spalle scoperte e scarpe con tacco nere e Mel C (premiata con il Global Impact Award), che ha optato per un look semplice con un lungo abito nero con spacco.