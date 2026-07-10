Silver Clef Awards, Lily Allen ruba la scena con l’abito reggiseno in pizzo

La cantante, premiata insieme a Pink e Mel C alla 50esima edizione dei Silver Clef Awards, ha vinto anche il premio per il look più sexy e audace

Foto di Sara Gambero

Sara Gambero

Giornalista esperta di Spettacolo e Lifestyle

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Pubblicato:

Chiedi a DiLei

Silver Clef Awards, Lily Allen ruba la scena con l’abito reggiseno in pizzo
Getty Images
Lily Allen ai Silver Clef Awards

Lily Allen sta vivendo una stagione di grandi successi professionali e rinascita personale dopo il periodo buio seguito alla burrascosa separazione dal marito David Harbour. Fedele all’equazione secondo la quale sofferenza e dolore sono fertilizzante per la creatività di un’artista, Lily a fine 2025 ha pubblicato il suo quinto album in studio, West End Girl, pieno di riferimenti (revenge song) all’ex fedifrago. Nell’album la cantante ha travasato tutta la sua sofferenza e rancore, rendendolo uno strumento di catarsi e rinascita. E dalla pubblicazione dell’album è cominciato un periodo professionale pieno di riconoscimenti e soddisfazioni lavorative. Lily, tra l’altro, non è mai stata così bella e in forma come in questi mesi, a dimostrazione che non tutti i mali vengono per nuocere: basta imparare a volersi bene e liberarsi di quello (e quelli) che portano negatività e sofferenza.

Il 9 luglio 2026, a Londra, presso la splendida cornice della Royal Albert Hall, Lily ha ricevuto l’Icon Award durante la celebrazione del 50º anniversario degli O2 Silver Clef Awards e ha incantato con un look audace e raffinato al tempo stesso: un reggiseno a bralette in pizzo nero con scollatura profonda e una gonna abbinata con strascico. A completare il look, un paio di décolleté nere, un’elegante acconciatura raccolta e orecchini pendenti di diamanti.

Lily Allen ai Silver Clef Awards
Getty Images
Lily Allen ai Silver Clef Awards

Ad attirare l’attenzione dei fotografi oltre a Lily anche Pink, con un abito drappeggiato verde scuro e scarpe con plateau (ha ricevuto l’O2 Silver Clef Award),  Jade Thirlwall (premio come Miglior Artista Femminile) delle Little Mix con un elegante abito midi rosso a spalle scoperte e scarpe con tacco nere e Mel C (premiata con il Global Impact Award), che ha optato per un look semplice con un lungo abito nero con spacco.

Mel C, Pink e Jade ai Silver Clef Awards 2026
Getty Images
Mel C, Pink e Jade ai Silver Clef Awards 2026