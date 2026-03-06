Il revenge dress di Lily Allen, che indossa i “tradimenti” dell’ex

Lily Allen ha sfoggiato un revenge dress da manuale, in occasione della prima tappa del suo nuovo tour. E le ha proprio "cantate" al suo ex, David Harbour

Lily Allen, la rivincita sull'ex adultero parte dal look: guardate qui

Ci sono voluti quasi sette anni per rivederla sul palco e Lily Allen è tornata nell’unico modo che conosce: senza filtri. Durante la prima data del tour West End Girl a Glasgow, la cantante ha trasformato il dolore per la fine del matrimonio con l’attore David Harbour in un momento di moda che è già entrato di diritto nella storia. No, Lily non ha voluto indossare un un semplice abito, ma i “tradimenti” del suo ex: una lunga tela verde oliva su cui ha fatto stampare gli scontrini e le ricevute dei regali che Harbour avrebbe comprato per l’amante.

Un abito diventato già iconico

Lily Allen ha mostrato al pubblico quelle che sarebbero le prove di serate ai tequila bar e, soprattutto, di un acquisto di lusso da Bergdorf Goodman a New York datato 24 maggio. Tutto mentre intonava 4chan Stan, brano scelto tutt’altro che casualmente:

You bought her a handbag

It wasn’t cheap

I was in London

Probably asleep

“Le hai comprato una borsa/Non era economica/Io ero a Londra/probabilmente addormentata”, recitano alcuni versi. E ogni centimetro di quel tessuto verde oliva si è trasformato immediatamente in una denuncia pubblica. Alla fine della canzone, la cantante si è liberata del peso di quegli scontrini, rivelando un body di pizzo trasparente e shorts in vernice bordeaux. Un gesto simbolico e potente: una volta esposta la verità, è finalmente libera di risplendere.

La fine del matrimonio con David Harbour

Dietro questo revenge dress, c’è la storia di un legame spezzato. Lily Allen e David Harbour, star di Stranger Things, erano una coppia d’oro, uniti dall’amore e da un matrimonio celebrato a Las Vegas nel 2020. La scoperta di una doppia vita e di un account segreto su un’app di incontri ha fatto crollare questo mondo idilliaco e la cantante ha deciso di porre fine al legame col marito.

Non è il primo atto di questa sua “vendetta”. Lo scorso novembre, alla festa esclusiva di Vas J Morgan e Michael Braun al Chateau Marmont di Los Angeles, Lily Allen si era presentata travestita da Madeline, la protagonista dei libri per bambini che dà il nome alla traccia più discussa del suo nuovo album, in cui racconta di una donna che affronta l’amante del marito. Presumibilmente, l’amante di Harbour, la costumista Natalie Tippett.

Non solo Lily Allen, il “revenge dressing” da Lady D. a oggi

Di revenge dress ne è piena la storia. Tutto è iniziato con un abito che non ha bisogno di presentazioni, il vestito nero in seta che Lady D. ha indossato nel 1994, la sera in cui il Principe Carlo ammetteva il suo tradimento con Camilla Parker Bowles. Quel look scollato e audace cancellò ogni parola del marito, urlando al mondo la rinascita di una donna libera.

Abbiamo visto anche Jennifer Aniston, radiosa in Chanel dopo l’addio a Brad Pitt, e più recentemente Miley Cyrus che, nel video della sua Flowers, ha ballato tra le rovine del suo amore con un abito dorato vintage. Ma possiamo citare anche Nicole Kidman, Eva Longoria, Jennifer Garner, Taylow Swift.

