L’Eredità Summer, Lily la concorrente punk perde tutto ma conquista il pubblico

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IPA Linda Pani, Marco Liorni e Greta Zuccarello

Il vuoto lasciato dai comici siparietti di Stefano De Martino e Herbert Ballerina, dall’adrenalina dell’azzardo dei giochi dei pacchi, è pienamente riempito dai quiz de L’Eredità Summer. Lo show condotto da Marco Liorni, arrivato per prendere il posto di Affari Tuoi durante le vacanze estive, è ben noto al pubblico italiano, ma continua ad appassionare. Degno rivale de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui, sfida anche gli spettatori da casa, che cercano di mostrarsi più svegli e pronti dei concorrenti – senza l’ansia da studio, comodamente spaparanzati sul divano di casa propria.

Due punk alla conquista de L’Eredità Summer

Far il tifo per il più forte è facile. Salire sul carro del vincitore comporta poca spesa. Prendere le parti del più debole, invece, richiede grande coraggio. E a darci quel coraggio, oggi, ci ha pensato la coloratissima Lily. Questa donna multitasking, che è videomaker ma anche speaker radiofonica e non ultimo cantante di una band pop punk, è una delle new entry della puntata di venerdì 24 luglio de L’Eredità Summer. Arriva dalla provincia di Livorno, con la stessa chioma della fata turchina e un delizioso vestitino a fiori dal sapore Anni ’50.

Non solo stilosa, Lily è anche parecchio simpatica. Non primeggia nel gioco, ma in gioco ci si mette con un grande sorriso. Mentre i rivali la superano manche dopo manche, giunta di fronte all’ultima chance, osa scegliendo la porta de L’Eredità, il gioco che ripropone i più famosi quiz del programma. “Nell’altra sarei più preparata, ma almeno ci divertiamo”: così giustifica l’insolita scelta della categoria.

E Lily aveva ragione. A guardarla giocare, sbagliare ridendo e poi riprovarci ancora, ci siamo divertiti parecchio. Persino il sempre così impassibile conduttore Marco Liorni non è riuscito a trattenere l’ilarità. Lily è infine uscita perdente dalla manche, e ha dovuto abbandonare la partita a un passo dalla Ghigliottina. Noi, però, non la dimenticheremo e, se ne avremo ancora l’occasione in futuro, torneremo a fare il tifo per lei, ancora più forte.

A giungere al gran finale al posto di Lily c’è un’avversaria a lei affine per gusti. La seconda new entry di questa sera è Serena, originaria di Alessandria, ma residente a Sanremo: è una lavoratrice in smart working con vista mare. A farle compagnia è la cagnolina Reina. Cos’ha Serena in comune con Lily? Lo stile originale (e multicolor) e la passione per il punk. La simpatica rossa è infatti appena tornata da una crociera il cui tema era proprio il punk.

Serena è la nuova campionessa

La puntata di questa sera de L’Eredità Summer è stata a dir poco agguerrita. A farla da padrone, almeno inizialmente, è stato il nuovo campione Federico. Il manager romano ha mantenuto saldo il proprio posto anche quando sfidato da Lorenzo, il suo rivale numero 1, parimerito nella classifica settimanale (hanno entrambi un punto). La sfida è intensa, i due sono bravi bravissimi e le indovinano tutte. Infine, però, a vincere è proprio Federico, che torna al suo posto pronto a una nuova sfida.

Sfida che non si fa attendere molto. Al round successivo il campione è sfidato da Andrea, il giramondo che ha vissuto alle Canarie e che ha dato il nome a una galleria. Andrea è simpatico, ma non è in grado di reggere il confronto e, senza neppure troppa fatica, Federico trionfa di nuovo.

Per sconfiggere l’imbattibile serve un animo punk, serve Serena che, come Elly Schlein, non avevamo visto arrivare. Ma l’abbiamo vista benissimo alla Ghioglittina quando, cambiando idea all’ultimo secondo, si fa sfuggire i 18.750 euro fino a qui guadagnati. La sconfitta, però, la prende col sorriso e con tanta voglia di riprovarci.