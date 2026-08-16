L’Eredità Summer, Linda strega il concorrente Andrea. Liorni: “Audace!”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marco Liorni

Il 16 agosto 2026 Marco Liorni torno alla conduzione de L’Eredità Summer, la versione estiva del celebre quiz show di Rai 1. Il programma nella sua versione summer sta diventando un appuntamento fisso con i telespettatori, fra sfide, giochi e curiosità.

L’Eredità Summer, la Professoressa strega il concorrente

Ad aprire la puntata, come sempre, un entusiasta Marco Liorni che ha salutato il pubblico e presentato Enrico, il campione in carica arrivato per ben due volte alla Ghigliottina. Poco dopo il conduttore ha svelato gli altri concorrenti: Andrea, insegnante che ha già vinto due volte a L’Eredità Summer, Francesca, praticante avvocato, ma anche Jacopo, sorteggiato cinque volte e studente in Psicologia del Lavoro, infine troviamo Roberto.

Il gioco è entrato immediatamente nel vivo con la Scossa dove Roberto, dopo aver sbagliato la risposta, ha deciso di puntare il dito contro Jacopo. A spuntarla è stato proprio Roberto che si è preso il montepremi del suo avversario.

Spazio anche a momenti divertenti con Marco Liorni pronto a scatenarsi sulle note di Bagno a mezzanotte, nota canzone di Elodie. Poco dopo il gioco è proseguito con la sfida fra Enrico e Roberto, in cui ha trionfato di nuovo quest’ultimo.

A conquistare con la sua simpatia il pubblico è però stato soprattutto Andrea. Il concorrente, chiamato a ripetere degli scioglilingua pronunciati da Linda Pani, ha confessato a Marco Liorni di essere rimasto conquistato dalla Professoressa della trasmissione.

“Non so se riuscirò a concentrarmi visto che c’è lei davanti”, ha detto. Marco Liorni a quel punto è scoppiato a ridere: “Audace!”, ha esclamato, mentre Linda ringraziava il concorrente.

Andrea arriva alla Ghigliottina, ma il finale delude

E il gioco? Dopo l’eliminazione di Francesca, sono arrivati all’ultima sfida Andrea e Roberto. I due concorrenti si sono giocati l’arrivo alla Ghigliottina in una gara all’ultimo secondo. Al termine dello scontro è stato proprio Andrea a vincere, arrivando al gioco finale.

Il concorrente si è seduto di fronte a Marco Liorni per la terza volta con montepremi di 160mila euro. Nella scelta delle parole per il gioco però il montepremi è stato quasi dimezzato, arrivando a 40mila euro.

Andrea ha scelto alla fine la parola “dama”, rifiutando la possibilità di ricevere un aiuto con la sesta parole. Questo elemento, introdotto proprio ne L’Eredità Summer, rende il gioco ancora più coinvolgente. Il concorrente arrivato alla Ghigliottina infatti può letteralmente acquistare una sesta parola che però ha un prezzo davvero alto. Per averla infatti bisogna togliere uno zero alla cifra che è stata raggiunta. Dunque se il concorrente ha raccolto un montepremi di 20.000 euro, comprando la sesta parola si ritroverà a giocare per vincere “solamente” 2.000 euro.

Dopo aver rifiutato la sesta parola, Andrea ha scoperto che la sua soluzione era sbagliata e, grazie all’aiuto di Marco Liorni, è arrivato a scoprire la parola giusto, ossia passeggiata.