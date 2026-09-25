Festa del Cinema di Roma 2026, i red carpet più attesi: da Javier Bardem a Jenna Ortega

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Jenna Ortega

Dal 13 al 25 ottobre 2026 la Capitale torna ad accendere i riflettori sul cinema con una nuova edizione della Festa del Cinema di Roma. Il programma è fitto di anteprime, film italiani e internazionali, serie tv, documentari e incontri, ma una buona parte dell’attenzione sarà inevitabilmente tutta per le star attese in città. E quest’anno i nomi sono tanti: tra attori, registi e protagonisti del piccolo schermo, il red carpet romano promette di regalare più di un momento da ricordare.

Festa del Cinema di Roma 2026: arrivano Javier Bardem, Jenna Ortega e Deva Cassel

Uno dei nomi di punta dell’edizione 2026 della Festa del Cinema di Roma è sicuramente Javier Bardem. L’attore spagnolo sarà celebrato con un riconoscimento alla carriera durante una cerimonia che lo vedrà accanto a Paolo Sorrentino, incaricato di consegnargli il premio. Bardem arriverà a Roma anche in veste di interprete di El ser querido di Rodrigo Sorogoyen, titolo inserito nella selezione Best of 2026.

Ma il fascino internazionale della Festa passerà anche da Jenna Ortega, ormai presenza fissa sui red carpet di mezzo mondo tra cinema, serie tv ed eventi mondani. L’attrice accompagnerà Clara e il sole, il film diretto da Taika Waititi e ispirato al romanzo di Kazuo Ishiguro, mentre a breve attendiamo la terza stagione di Mercoledì. La sua presenza promette di diventare una delle più seguite anche sul fronte fashion.

Nel programma figurano inoltre diversi altri nomi capaci di attirare l’attenzione dei fotografi. Julianne Moore e Paul Giamatti arriveranno con The Debut, mentre Andrew Scott sarà tra i protagonisti di Elsinore. Occhi puntati anche su Deva Cassel, coinvolta ne Il fantasma dell’opera, e su Zoe Saldaña e Charlotte Gainsbourg, attese per Riverrun.

Kim Kardashian e Naomi Watts a Roma?

La Festa dedica molto spazio anche alle serie tv e proprio da questo fronte potrebbe arrivare uno degli eventi più glamour dell’intera manifestazione.

Per il ritorno della serie All’s Fair sono annunciate a Roma, infatti, Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e Sarah Paulson. Quattro nomi di spicco. La produzione firmata da Ryan Murphy presenterà la nuova stagione davanti al pubblico di Roma, portando nella Capitale un cast che unisce televisione, cinema e moda.

Ci sarà spazio anche per l’universo Marvel. Paul Bettany sarà infatti tra gli ospiti legati a VisionQuest, insieme a Ruaridh Mollica e al creatore Terry Matalas. Durante l’evento romano verranno mostrati al pubblico i primi episodi della serie e una parte del capitolo successivo.

Da Kasia Smutniak a Riccardo Scamarcio, i vip italiani ci sono

Il cinema italiano non resterà certo sullo sfondo. Nel concorso principale trovano spazio tre produzioni del nostro Paese: Brianza di Simone Catania, Giorni felici di Susanna Nicchiarelli e l’atteso Mustang di Kasia Smutniak.

Quest’ultimo porta sullo schermo una storia molto personale per l’attrice e regista, legata a un progetto nato anni fa insieme a Pietro Taricone. Giorni felici, invece, nasce dall’opera di Zuzu e vede tra gli interpreti Carlotta Gamba e Riccardo Scamarcio.

A completare il quadro ci saranno anche tanti protagonisti della musica e dello sport, da Jovanotti a Morgan, fino a Federica Brignone. Il risultato è una Festa pensata per parlare a pubblici diversi, senza rinunciare a quella parte di spettacolo che trasforma ogni première in un piccolo evento. E quest’anno, tra Javier Bardem, Jenna Ortega e Kim Kardashian, i red carpet promettono di avere davvero poco di discreto.