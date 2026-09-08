Penelope Cruz e Javier Bardem, la coppia più attesa di Venezia: il loro amore conquista il Lido

Penelope Cruz e Javier Bardem conquistano Venezia: marito e moglie nella vita e in Bunker, sono tra le coppie più attese e affascinanti della Mostra 2026

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Javier Bardem e Penelope Cruz

C’erano molte coppie attese al Festival di Venezia 2026, basti pensare agli acclamati Robert Pattinson e Suki Waterhouse, ma poche hanno il potere di catalizzare l’attenzione come Penelope Cruz e Javier Bardem. Marito e moglie nella vita, questa volta lo sono anche sul grande schermo in Bunker, il nuovo film di Florian Zeller presentato in concorso alla Mostra. Il loro arrivo in Laguna, ovviamente, non è certo passato inosservato: i due si sono concessi insieme ai fotografi, regalando una di quelle rare apparizioni pubbliche di coppia che inevitabilmente fanno notizia. E oggi sono tra i protagonisti assoluti della giornata veneziana, pronti a conquistare anche il red carpet.

Penelope Cruz e Javier Bardem, l’arrivo insieme a Venezia

Insieme da oltre quindici anni e sposati dal 2010, Penelope Cruz e Javier Bardem hanno sempre protetto con grande attenzione la loro vita privata e, forse proprio per questo, ogni loro apparizione insieme diventa un piccolo evento. A Venezia sono arrivati fianco a fianco e sorridenti, mostrandosi complici davanti agli obiettivi, sfoggiando look semplici ma assolutamente glamour. Per il suo primo look lagunare, Penelope ha scelto un abito midi nero con scollatura profonda, completato da borsa Chanel, slingback e preziosi orecchini con onice e diamanti. Decisamente più casual invece Bardem che ha indossato una camicia blu, jeans scuri e scarpe bianche.

Una coppia patinata, certo, ma lontanissima dall’idea di trasformare il proprio matrimonio in uno spettacolo permanente e infatti in questi anni non è venuto fuori nessun soprannome alla “Brangelina”, nè tantomeno nessuna sovraesposizione social: Penelope e Javier continuano a presentarsi come due star indipendenti che, quando decidono di apparire insieme, riescono però inevitabilmente a rubare la scena.

E d’altra parte i due attori si conoscono da oltre trent’anni: il primo incontro risale infatti al set di Jamón Jamón, nel 1992, anche se la relazione sentimentale sarebbe iniziata molti anni più tardi. Oggi hanno due figli e continuano a mantenere la famiglia il più possibile lontana dai riflettori.

IPA

Bunker, Penelope e Javier marito e moglie anche sullo schermo

A rendere la coppia di Hollywood ancora più attesa alla Mostra del Cinema di Venezia è naturalmente Bunker, thriller psicologico diretto da Florian Zeller, già premio Oscar per la sceneggiatura di The Father. Il film è in concorso a Venezia 83 e viene presentato ufficialmente l’8 settembre in Sala Grande.

Nella pellicola Javier Bardem interpreta Miguel, un architetto affermato che riceve un incarico tanto remunerativo quanto moralmente controverso: progettare un bunker di sopravvivenza per un miliardario del settore tecnologico. Una decisione che finisce per insinuarsi nel suo matrimonio. Penelope Cruz invece veste i panni di Sofia, la moglie che comincia a mettere in discussione non soltanto la scelta professionale del marito, ma ciò che crede di sapere dell’uomo con cui condivide la vita.

E qui realtà e finzione sembrano volutamente sfiorarsi: Zeller ha spiegato di aver scritto il film proprio pensando a Cruz e Bardem, considerandoli il punto di partenza e l’ispirazione del progetto. Attraverso la loro coppia cinematografica, il regista affronta amore, fedeltà, perdono e la necessità, arrivati a un certo punto della vita insieme, di trovare nuovi modi per continuare ad amarsi.

Accanto a loro troviamo un cast internazionale che comprende Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger.

Ma a rendere Penélope Cruz e Javier Bardem particolarmente interessanti non è soltanto la loro storia d’amore: entrambi hanno spesso utilizzato la propria visibilità per prendere posizione su questioni sociali e politiche, mantenendo però identità e percorsi ben distinti ed è forse proprio questo uno dei segreti di una relazione che, nel mondo dello spettacolo, continua ad affascinare: essere una coppia senza smettere di essere due individui.

A Venezia arrivano così con una doppia veste particolarmente intrigante: nella realtà sono una delle coppie più solide e riservate del cinema internazionale, mentre sullo schermo interpretano invece due coniugi costretti a fare i conti con una crepa profonda nel loro rapporto.