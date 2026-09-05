Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, arrivo di coppia a Venezia 83: complici al Lido

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IPA Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Tra i volti più attesi della giornata di oggi, 5 settembre, spuntano loro due mano nella mano: Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio. La coppia arriva insieme a Venezia 83, pronta a vivere un’altra tappa della Mostra del Cinema in un clima che sa ovviamente di festival, di quella sana mondanità che rincorriamo ogni anno e, perché no, di quella complicità che i due non nascondono più da tempo. Basta un’occhiata ai loro sorrisi mentre attraversano la darsena per capire che, tra un impegno e l’altro, si stanno godendo la scena l’uno accanto all’altra.

In questi giorni la città lagunare torna a essere luogo d’incontro per il cinema internazionale, tra proiezioni attesissime, incontri con la stampa e serate che si prolungano fino a tardi. In mezzo a questo via vai di star, addetti ai lavori e curiosi assiepati dietro le transenne, l’arrivo della coppia ha comunque il potere di catalizzare l’attenzione: non serve un tappeto rosso ufficiale, basta che i due si mostrino insieme perché scatti immediatamente la curiosità di chi li segue.

Il look di Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio al Lido

Per il suo arrivo al Lido, Benedetta Porcaroli ha scelto un’eleganza sobria e curatissima: gonna midi firmata Prada, per un look bon ton che strizza l’occhio a un gusto raffinato senza mai risultare eccessivo. Al suo fianco, Riccardo Scamarcio ha puntato su un total black asciutto, alleggerito da una semplice t-shirt: un contrasto di stili che, in fondo, racconta bene le due personalità della coppia, diverse ma perfettamente in equilibrio. Non è solo una questione di stile, comunque: è il modo in cui i due si muovono insieme, si guardano, si aspettano tra un flash e l’altro, a rendere questo ennesimo arrivo al festival un piccolo momento da raccontare.

IPA

Ma torniamo indietro fino al 2021. Fu allora che Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si incontrarono sul set del film La scuola cattolica, dove l’intesa nata davanti alla macchina da presa si trasformò rapidamente in qualcosa di più personale. Da subito, però, i due hanno preferito muoversi con discrezione, senza rincorrere l’esposizione mediatica e lasciando che fosse soprattutto il lavoro a parlare per loro.

L’amore tra Scamarcio e Porcaroli fatto di alti e bassi

Questa scelta di riservatezza non ha mai spento la curiosità del pubblico, anzi: nel corso degli anni la loro relazione ha alternato fasi più esposte, fatte di apparizioni ai festival e serate ufficiali, a periodi decisamente più privati, lontani da tappeti rossi e obiettivi. Un equilibrio che ha finito per alimentare, invece che smorzare, l’attenzione attorno alla loro storia, senza però trasformarla in un argomento da prima pagina ogni settimana.

Oggi, arrivare insieme a Venezia 83 sa praticamente di conferma. Non un annuncio, attenzione, semplicemente due persone che si presentano, complici, davanti a fotografi e curiosi, lasciando che tutto sia assolutamente naturale. Ed è forse proprio questa la ragione per cui Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio restano, da anni, una delle coppie più seguite e amate del cinema italiano: perché sanno raccontarsi senza bisogno di spiegarsi troppo, un passo alla volta, un festival dopo l’altro.