Bianca Balti sbarca a Venezia 83, la lezione di stile parte da una camicia bianca

IPA Bianca Balti, 10 look che hanno fatto la storia: tra alta moda e look acqua e sapone

A Venezia basta un motoscafo, qualche flash e il guardaroba cambia improvvisamente registro. Bianca Balti arriva al Lido per Venezia 83 senza inseguire l’effetto diva a tutti i costi e sceglie la strada opposta. Un total look Brunello Cucinelli che prende i codici più semplici del guardaroba quotidiano e li porta in Laguna con quella precisione che fa sembrare tutto molto facile. Anche quando, evidentemente, non lo è.

Bianca Balti a Venezia 83, la camicia bianca diventa il pezzo più chic del Lido

L’arrivo degli ospiti alla Mostra del Cinema di Venezia è ormai una passerella parallela. Prima ancora dei red carpet, ci sono gli sbarchi al Lido, i pontili, gli ingressi all’Hotel Excelsior e quei look da giorno che raccontano molto più di quanto sembri. Bianca Balti lo sa bene e per il suo ingresso a Venezia 83 lascia da parte abiti scenografici e costruzioni complicate, affidandosi a uno dei capi più essenziali in assoluto: la camicia bianca.

La sua è una versione ampia, morbida, volutamente rilassata. Il colletto classico resta aperto sul décolleté, le maniche sono arrotolate con naturalezza fino all’avambraccio e il volume leggermente oversize toglie qualsiasi rigidità all’insieme. Bianca la porta infilata nei pantaloni solo quanto basta a sottolineare il punto vita, senza trasformarla in una camicia da ufficio perfettamente stirata e abbottonata.

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A rendere meno prevedibile la camicia ci pensano i pantaloni in denim scuro firmati Brunello Cucinelli, parte del total look scelto da Bianca. La silhouette è ampia e lunga, con la gamba che scende quasi completamente dritta fino alle scarpe. Qui il denim acquista volume, presenza e un’attitudine molto più rilassata.

Le cuciture a contrasto sottolineano la costruzione dei pantaloni, mentre la vita viene definita da una cintura in pelle scura. La linea resta comoda, ma non perde struttura. È quel tipo di pantalone che riesce a stare a metà tra il jeans e il tailoring: abbastanza informale per uno sbarco mattutino, abbastanza studiato per entrare senza problemi nel guardaroba della Mostra.

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Ai piedi compaiono mocassini di pelle nei toni del marrone, appena visibili sotto l’orlo ampio. Anche qui nessuna voglia di aggiungere centimetri o drammatizzare l’arrivo con tacchi vertiginosi. A completare il total look c’è poi la maxi borsa Brunello Cucinelli in suede color tortora, morbida e capiente, con lunghi manici e dettaglio a lucchetto sul davanti. Un accessorio importante anche nel prezzo: il modello è proposto a 3.900 euro.

I gioielli Bvlgari accendono il look essenziale di Bianca Balti

Se abbigliamento e accessori lavorano sulla discrezione, sono i gioielli Bvlgari a inserire il punto luce. Al collo Bianca Balti porta una collana Tubogas Gold & Steel, caratterizzata dalla tipica struttura flessibile in acciaio e da dettagli dorati che interrompono la superficie argentata. Un gioiello dal carattere deciso, proposto sul sito della Maison a 6.900 euro.

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Il motivo Tubogas torna anche al polso, dove il bracciale Gold & Steel completa il coordinato. Realizzato in acciaio inossidabile con elementi in oro giallo 18 carati, ha un prezzo indicato di 2.900 franchi svizzeri. L’alternanza tra acciaio e oro giallo introduce una luminosità raffinata senza trasformare il gioiello nel centro assoluto dell’outfit. È piuttosto un accento, perfetto sopra la camicia aperta e sulle maniche arrotolate.

Anelli e bracciali sottili completano lo styling, ma il beauty resta quasi disarmante nella sua semplicità. Bianca Balti sceglie un trucco leggerissimo, pelle luminosa, sopracciglia naturali e labbra appena rosate. I capelli corti sono quasi completamente nascosti dal cappellino, con le punte che spuntano lateralmente e rendono il risultato ancora più spontaneo.

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