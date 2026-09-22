GF Vip, le pagelle del 21 settembre: Simone Annicchiarico commuove (8), Giulia Provvedi esagera, poi piange (5)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il Grande Fratello Vip è ormai entrato nel vivo e il cast scelto da Ilary Blasi inizia a creare le dinamiche tanto attese. E se Valeria Marini tende a conquistare la scena, prendendo sempre più spazio – forse troppo -, Giulia Provvedi e Federica Morello sono le protagoniste di uno scontro acceso in diretta. Mentre le parole di Simone Annicchiarico, fra ricordi e l’amore per papà Walter Chiari, commuove tutti.

Valeria Marini dà vita al suo show. Voto: 7

Valeria Marini al Grande Fratello Vip fa quello che riesce a fare meglio, ossia “Valeria Marini”. La showgirl non ha paura di mettere in scena il suo personaggio e le accuse delle altre inquiline della Casa, secondo cui cercherebbe sempre di “primeggiare”, sembrano non scalfirla. Così sin dai primi minuti della puntata va in scena il suo show, fra gli scontri con Carmen Di Pietro e i racconti dei suoi tanti talenti. Voto: 7

Giulia Provvedi contro Federica Morello: prima lo scontro, poi le lacrime. Voto: 5

Nonostante il Grande Fratello Vip sia iniziato solo da pochissimi giorni non sono mancati gli scontri all’interno della Casa di Cinecittà. A litigare non solo Carmen Di Pietro e Valeria Marini, ma anche Giulia Provvedi e Federica Morello. Le due ragazze – inutile negarlo – non si sono mai piaciute e sin dal loro primo ingresso nel reality si sono stuzzicate, fra frecciatine e commenti negativi.

Lo scontro vero e proprio però è arrivato durante la diretta della terza puntata, quando Ilary Blasi ha mostrato alle concorrenti alcune clip in cui parlavano del loro rapporto. Mentre Federica è apparsa piuttosto impassibile, Giulia ha criticato aspramente la concorrente, attaccandola e alzando i toni.

“Rido tutto il giorno? – ha tuonato la cantante -. Cosa dovrei fare, piangere? Non so quale sia il tuo problema nei miei confronti”. E quando Federica gli ha chiesto di calmarsi, perché le sembrava molto agitata, ha replicato ancora: “Mi vedi agitata? Vuoi darmi il numero del tuo psicologo? Non hai contenuto! A me le persone che non dicono la verità non mi piacciono”.

“Vuole fare il teatrino”, ha detto Federica Morello, scatenando ancora di più la reazione di Giulia Provvedi. “Lei è fuori come un balcone! – ha esclamato – Siamo due mondi opposti, non vorrei diventare amica di Federica, io preferisco stare nel mio mondo fatato in cui rido sempre”.

A quel punto Ilary Blasi ha chiesto un commento alle opinioniste. “Giulia è molto aggressiva – ha notato Selvaggia Lucarelli -, è una grande prevaricatrice. Federica mi sembra un pesce fuor d’acqua nella Casa, è molto più timida rispetto agli altri abitanti. Mi pare che Giulia l’abbia adocchiata come il pesce più piccolo da azzannare”.

Poco dopo Giulia si è sciolta in lacrime, convinta di non essere riuscita a mostrarsi davvero per la persona che è. Uno sfogo che è stato commentato da Ilary Blasi che ha provato a calmarla e a ridimensionare quanto accaduto.

Iva Zanicchi, un uragano nella Casa del GF Vip. Voto: 7

Un uragano in Casa: Iva Zanicchi ha travolto tutti al Grande Fratello Vip, entrando dalla porta rossa per fare una sorpresa a Simone Annicchiarico. La cantante ha raccontato il suo rapporto straordinario con Walter Chiari, papà del concorrente e conduttore, ricordando la sua infanzia e i momenti vissuti insieme allo showman.

“Posso dirlo, tanto non c’è niente di scandaloso – ha raccontato -. Quando ho lavorato con Walter, mi ha detto, come se fosse come bere il caffè e latte al mattino: ‘Iva guarda, io con tutte le mie partner ho un rapporto abbastanza intimo perché così si lavora meglio’. Io in quel periodo avevo un marito, una bambina piccola, e gli dico: ‘Ma Walter, cosa dici?’. E lui mi dice: ‘Ma dai, ci divertiamo!’. In quel momento arriva anche la mamma di Walter e mi dice: ‘Signora Zanicchi, non ci vada con il mio Walter!’. E io le ho detto: ‘Stia tranquilla, non ci vado’. Con Walter Chiari non c’è stato niente di intimo, solo un bacino alla fine”.

Poi l’abbraccio, lungo e commovente, con Simone Annichiarico, visibilmente commosso dalla sorpresa di Iva Zanicchi. “Lui è geniale – ha commentato Iva -. Lo ammiro perché lui ha vissuto come ha voluto. Simone è se stesso, non finge, è sincero. Come si fa a dare un consiglio a Simone? Ci sono tante persone banali e inutili, questo qui ha una marcia in più, bisogna amarlo”.

Simone Annicchiarico commuove ricordando papà Walter Chiari. Voto: 8

Proprio Simone Annicchiarico è stato il protagonista di uno dei momenti più commoventi del GF Vip. Il concorrente ha infatti ricordato papà Walter Chiari, parlando della sua vita dopo la morte di entrambi i genitori e la solitudine provata in questi anni.

“Avevo una grande famiglia attorno, ora non c’è più nessuno – ha spiegato a Ilary Blasi -. Prima mi cercavano, adesso sono solo come un cane. Non pensavo fosse una sensazione così estraniante, triste, malinconica. La solitudine diventa una grande compagna. All’inizio quando hai 20 e 30 anni tutti sono immortali, poi inizi a perdere i pezzi e non puoi più scappare”.

Di fronte alle foto che lo ritraevano da piccolo, con entrambi i genitori, Simone si è sciolto in lacrime, lasciandosi travolgere dall’emozione. “Ho avuto la fortuna di conoscere un uomo straordinario con una testa e una cultura che andavano oltre – ha detto, ricordando il suo amatissimo papà -. Quando diventata serio era la persona più convincente del mondo. Era una persona fisica, sentivi ogni centimetro del suo corpo, della sua anima, ogni goccia del suo amore”.

Simone ha poi ammesso: “Per me era un eroe, un eccezionale papà. Mi fa male vedere le foto, mio padre è sempre con me, è dentro di me, ho i suoi cromosomi”.