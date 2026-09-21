GF Vip, Valeria Marini nel mirino: “Smania di primeggiare”. E Ilary la zittisce

Al Grande Fratello Vip è Valeria Marini show fra le accuse di primeggiare e Ilary Blasi che perde la pazienza.

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Ilary Blasi torna al timone del Grande Fratello Vip per la terza puntata del reality, fra lacrime, confessioni, ma soprattutto scontri fra i concorrenti. Questo nuovo appuntamento con lo show di Canale 5 infatti si è aperto con le liti fra Carmen Di Pietro e Valeria Marini. La showgirl è finita al centro delle polemiche, accusata di voler sempre primeggiare ed essere sotto i riflettori.

Grande Fratello Vip, Valeria Marini nel mirino

Dopo una prima puntata in cui aveva scelto di sfoggiare un completo bianco con il pizzo per omaggiare le sue nozze con Bastian Muller, nel suo terzo appuntamento con il GF Vip ha puntato sul color carne. La conduttrice ha salutato il pubblico sfoggiando un look in questa tonalità super elegante e femminile.

Ad aprire la puntata lo scontro fra Carmen Di Pietro e Valeria Marini. Una lite nata per via dell’esibizione dei concorrenti sulle note di La notte vola di Lorella Cuccarini.

Tutto era nato dopo che Valeria Marini aveva pretesto di interpretare Lorella Cuccarini, ossia l’autrice dele celebre brano, ponendosi dunque al centro della performance. Una scelta criticata dalle altre donne della casa e in particolare da Carmen Di Pietro.

“Non sai ballare Valeria, se a me tu dici che non so ballare io non mi offendo. Chi si offende è fetente”, aveva detto Carmen, scatenando la rabbia della Marini. “Ma chi te l’ha detto, come ti permetti! Io so ballare e cantare”, aveva replicato.

L’episodio ha inevitabilmente scatenato un dibattito durante la diretta, con Ilary Blasi impegnata a cercare di far ragionare Valeria Marini. La showgirl si è difesa, affermando di aver proposto anche alle altre di interpretare Lorella Cuccarini e ha provato a replicare.

“Il clima non era dei più solidali, ma abbiamo trovato un punto d’incontro. Non voglio fare la prima donna”, ha detto la Marini. Le altre inquiline però hanno sottolineato la sua “smania di primeggiare” in ogni situazione, mettendosi al centro di tutto.

Il ciclone Valeria non si è fermato nemmeno di fronte a Ilary Blasi che provava a fare domande su di lei alle opinioniste. “Fai parlare anche loro”, ha detto zittendola.

La gaffe di Valeria Marini in diretta

“Valeria dovrebbe uscire dal corpo di baci stellari e far vedere che c’è dell’altro”, ha commentato Cesara Buonamici, mentre Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: “Penso che non ci sia nient’altro in Valeria, in senso buono. Valeria è tutta lì, ma è tantissimo. Non è una donna dotata di talenti artistici inimitabili: non sa cantare, non sa ballare, non lo sa fare a livelli eccelsi. Sa fare una cosa divinamente: sa fare Valeria Marini. Lei è un personaggio che non è replicabile”.

“Li prendo come complimenti”, ha risposto lei. E poco dopo è tornata protagonista, svelando tutta la sua anima da diva, quando Giulia Provvedi è scoppiata a piangere. Mentre la cantante delle Donatella si sfogava, parlando del suo senso di inadeguatezza dopo la lite con Federica Morello, Valeria ha pensato bene di mettersi a fare le prove per il balletto.

Quando Cesara le ha fatto notare il suo comportamento, la Marini è corsa ad abbracciare Simone Annicchiarico che era stato il protagonista del blocco precedente con un incontro commovente con Iva Zanicchi.