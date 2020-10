Diana Del Bufalo, è finita con Edo Tavassi: “Il mio angelo custode”

Insieme avevano formato una delle coppie più curiose dello showbiz: lei, Diana Del Bufalo, attrice talentuosa uscita dal vivaio di Amici e lui, Edoardo Tavassi, fratello meno noto della gieffina tutto pepe Guendalina. Lei, tutta pianoforte, vestitini bon ton e modi delicati, lui, voce roca e barba da macho, modi apparentemente “rozzi” ma cuore tenero. E sui social, dove erano usciti allo scoperto, dilettavano i fan con post ironici e divertenti.

Diana, tra l’altro, reduce dalla brutta delusione d’amore con Paolo Ruffini, aveva trovato in Edoardo un aiuto, una spalla su cui piangere prima, e sulla quale appoggiarsi e trovare riparo, poi. E così come sui social si erano fatti conoscere, sui social danno notizia, oggi, del loro addio.

Lo fa Diana, più avvezza ai meccanismi dello showbiz, che anticipando gossip e dietrologie di vario tipo, comunica la loro separazione. E lo fa con un lungo post su Instagram in cui ringrazia Edoardo per tutto quello che è stato e che ancora sarà (“L’amore non finisce, si trasforma”) dedicandogli parole piene d’emozione e dipingendole come un’anima bella e preziosa.

Lui, dai suoi account, ancora non risponde. Speriamo l’abbia presa bene e non vanifichi in un colpo il bel lavoro di Diana. L’amore ferito, talvolta, gioca brutti scherzi…

Vorrei usare parole fluttuanti, zuccherose, leggiadre e sagge per dirvi questa cosa, perché è proprio come mi sento a riguardo.

Edoardo per me è stato un angelo custode, senza di lui non sarei arrivata alla mia crescita e alla mia guarigione.

È come se qualcuno me lo avesse mandato.

Lo scambio energetico e spirituale che ci siamo dati, è una cosa che va oltre la materia… è qualcosa che sta su, non so perché proprio su, ma la sento in alto.

Le persone non entrano mai a caso nella propria vita, MAI…

Non direi che la nostra storia sia finita, niente finisce. Direi piuttosto che le cose si muovono, fluiscono e posso dire con grande certezza che lui sia diventato un enorme punto di riferimento per me ed io per lui.

Lo so che per alcuni di voi sembra assurdo lasciarsi senza un motivo disastroso ma accade anche che la vita ti regali maestri meravigliosi e che loro poi debbano insegnare altrove.

Stiamo bene!

Lui è al sicuro e io pure.

Questo è quello che conta ♥️