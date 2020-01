Paolo Ruffini si scusa con Diana Del Bufalo: “L’ho fatta soffrire”

editato in: da

Paolo Ruffini si scusa con Diana Del Bufalo, dopo l’annuncio della rottura e il post pubblicato dall’attrice su Instagram. Il comico ha rilasciato una lunga intervista a Chi in cui ha parlato della fine della sua relazione con l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

A svelare l’addio era stata proprio Diana che aveva confessato la sua sofferenza per l’attore. “Ho tentato con lui…. tanto – aveva scritto la Del Bufalo –. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me. Le persone non cambiano e non si cambiano”.

L’attrice aveva poi confessato di aver pianto molto per il collega: “La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna… per questo, lo ringrazio. A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole!”.

Intervistato da Chi, Ruffini ha deciso di chiedere scusa a Diana Del Bufalo per il suo comportamento. “Se ho commesso degli errori e provocato sofferenza mi scuso – ha detto -, ma, per come sono fatto e per rispetto verso di lei, ho promesso che non ne avrei parlato. Ma questo non significa che sia indifferente al dolore, anzi”.

I motivi della rottura non sono mai stati svelati dalla coppia e Diana sembra decisa ad andare avanti senza voltarsi più. “Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia – aveva confessato qualche settimana fa Ruffini a Verissimo -. L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”.

Attrice talentuosa e conduttrice, la Del Bufalo aveva conosciuto Ruffini circa tre anni fa sul palco del programma Colorado. Poi un amore travolgente vissuto lontano dai riflettori, tanti progetti e una rottura improvvisa arrivata a sconvolgere la vita di entrambi.