Verissimo, Paolo Ruffini si confessa su Diana Del Bufalo

editato in: da

Paolo Ruffini rompe il silenzio dopo l’annuncio della rottura con Diana Del Bufalo e lo fa nello studio di Verissimo. Il comico ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin in cui ha parlato dei motivi dell’addio all’ex star di Amici con cui ha vissuto una lunga relazione.

La coppia, legata per quattro anni, si è lasciata fra lacrime e rimpianti. A svelarlo è stata Diana che ha pubblicato su Instagram un post piuttosto duro nei confronti dell’ex, svelando di aver provato a cambiarlo, ma di non esserci riuscita e parlando apertamente di “rabbia e risentimento”.

“Qualsiasi cosa che finisce in maniera dolorosa mi fa star male e mi dispiace – ha confessato Ruffini a Silvia Toffanin, parlando di Diana -. L’amore per me è come la vita, si commettono degli errori. Diana è un essere umano stupendo e vederla soffrire mi fa male”.

La storia fra i due era nata nel 2015 sul palco di Colorado ed era continuata lontano dai riflettori. “Tenevo più alla sua felicità che alla mia e alla sua vita più che alla mia – ha spiegato il comico -. L’ho amata tanto e a volte il mio amore può essere stato sbagliato. Diana rimarrà sempre una principessa Disney meravigliosa”.

Ruffini ha poi risposto a Silvia Toffanin che le ha chiesto se con la Del Bufalo potrebbe esserci un ritorno di fiamma. “Credo che il suo sia un dolore che mette il punto – ha detto -. Diana ha una sensibilità imprevedibile, grande quanto la sua bellezza e la sua simpatia. Ora questa sua sensibilità è messa a dura prova. Le auguro il Natale più bello del mondo e che possa trovarmi in qualche angolo”.

Infine Ruffini ha fatto un bilancio del suo 2019. “Quest’anno è stato importante – ha raccontato -. Finisco l’anno in modo più solitario, nostalgico e malinconico, ma con una consapevolezza. Sto cercando di evolvermi, di imparare ad essere un pochino più morigerato. Bisogna accettarsi, non si può essere sempre perfetti, la vita è fatta di difetti”.