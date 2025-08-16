Aereo parte in ritardo per aspettare Paolo Ruffini, lui si scusa

Piccola disavventura per Paolo Ruffini: un aereo su cui viaggiava è partito il ritardo per aspettare l'attore che non era ancora arrivato: il video e le scuse.

IPA Paolo Ruffini

L’aereo parte in ritardo per aspettare un passeggero e a bordo, dopo una breve attesa, sale Paolo Ruffini che si scusa con tutti. L’episodio è accaduto qualche giorno fa ed è finito su TikTok e Instagram dopo che alcune persone hanno girato un video.

Paolo Ruffini, l’aereo parte in ritardo per aspettarlo

Non è raro che un volo parta qualche minuto in ritardo per aspettare un passeggero che non si è ancora imbarcato e che è nella lista delle persone a bordo. Questa volta è toccato a Paolo Ruffini che è salito in ritardo sul suo aereo, mentre gli altri passeggeri erano già seduti. Una piccola disavventura per cui l’attore e comico si è scusato con tutti e che è finita sui social. L’episodio infatti è stato raccontato da una persona che era sullo stesso volo di Ruffini e che lo ha ripreso mentre si rivolgeva ai passeggeri che stavano attendendo di partire.

“Quando il tuo volo fa ritardo per aspettare Paolo Ruffini”, si legge nella didascalia di un video apparso su TikTok. Nella clip le persone sono sedute su un aereo RyanAir e vediamo Paolo Ruffini nelle prime fine, in piedi, che si scusa con tutti per il ritardo. Un episodio che è stato commentato in modo simpatico, in tanti infatti hanno apprezzato la “normalità” di Ruffini che, pur essendo un personaggio famoso, prende un volo come tutti e può avere dei contrattempi come un semplice ritardo.

“È successo che abbiamo fatto ritardo per aspettare anche non famosi – ha scritto qualcuno -. Può capitare a tutti. E Ruffini è una brava persona e ha chiesto anche scusa”. Un altro utente ha aggiunto: “Paolo sia uno di noi uno dei pochi che è rimasto umile e che fa tanto in prima persona per chi è meno fortunato e poi viaggia col popolo mica in business”.

Paolo Ruffini, fra carriera e vita privata.

Attore, comico, sceneggiatore, conduttore e regista, Paolo Ruffini ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia, ma anche con progetti ricchi di umanità ed emozioni forti. Fra i più famosi c’è Up&Down, lo spettacolo comico con attori affetti dalla sindrome di Down che parla di integrazione e relazioni umane.

“Una volta scrissero di un mio film che era ‘per deficienti’. Ecco, andrebbe lasciato stare il pubblico, anche perché conosco una marea di intellettuali che vedono cose basse – ha svelato qualche tempo fa, parlando di film e polemiche -. Se domani venisse Aurelio de Laurentiis e me ne proponesse un altro lo farei subito. A me manca tantissimo la volgarità, l’adoravo. Volgarità intesa come la parola del volgo, che non è la parolaccia”.

Dal 2007 al 2013, Ruffini è stato sposato con l’attrice Claudia Campolongo, ma ha rivelato le nozze solamente nel 2015 quando ha deciso di separarsi. In seguito è stato fidanzato con Diana Del Bufalo, con cui ha collaborato per diverso tempo. Dal 2022 è legato a Barbara Clara Pereira, nota pittrice.

“Non ho figli, ma li ho noleggiati. Lavorando con loro ho fatto esperienza sul campo. Amo i bambini perché hanno fede: credono in Babbo Natale, in Dio, negli unicorni”, ha svelato.