Olivia Paladino mano nella mano con Conte: il look impeccabile e il saluto

C’era Olivia Paladino accanto a Giuseppe Conte il giorno del suo saluto a Palazzo Chigi. Dopo il passaggio della campanella con Mario Draghi, nuovo Presidente del Consiglio, il premier uscente si è congedato, accompagnato dalla compagna che non l’ha mai lasciato solo e l’ha tenuto per mano nei momenti di commozione.

Un saluto emozionate per Conte, che ha ricevuto un lungo applauso da parte dei dipendenti della Presidenza del Consiglio, che si sono affacciati dalle finestre per regalargli un tributo dopo mesi di lavoro a Palazzo. Discreta e mai sopra le righe, anche questa volta Olivia è stata una presenza fondamentale per Conte. Capelli biondissimi e lunghi, un tailleur pantalone super chic e tacchi a spillo: la Paladino ha scelto un look chic e ricercato.

Elegante e bellissima, è rimasta accanto a Giuseppe Conte, tenendolo per mano e accompagnandolo nella sua uscita da Palazzo Chigi. Allergica all’etichetta di first lady, Olivia è apparsa solo in rare occasioni accanto all’ex premier, sfuggendo a gossip e polemiche. Classe 1980, la Paladino ha sempre preferito occuparsi del lavoro. La compagna di Conte infatti è una manager che opera nel settore alberghiero. Insieme alla sorella Cristina gestisce gli affari del Grand Hotel Plaza di Roma, l’hotel a cinque stelle più famoso della Capitale.

Figlia dell’imprenditore Cesare Paladino, ha ereditato tutta la sua bellezza ed eleganza da Ewa Aulin, sua madre e nota attrice svedese. Regina del grande schermo, la diva nel 1973 si è ritirata dal mondo del cinema per dedicarsi alla famiglia. Cresciuta a Stoccolma, Olivia ha una figlia, Eva, nata da una precedente relazione. Il primo incontro con Giuseppe sarebbe avvenuto nella scuola romana che frequenta la 12enne e in cui è iscritto anche Niccolò, figlio dell’ex premier avuto dall’ex moglie Valentina.

Dolce, ma anche decisa e forte, Olivia è sempre stata il rifugio sicuro di Conte. Una donna che non ha mai amato mettersi in mostra e quando è apparsa in pubblico ha sempre rapito tutti con la sua bellezza. E la Paladino, come da copione, ha scelto di supportare il compagno nel giorno emozionante del suo addio al ruolo di premier. Mascherina e look glamour total black, l’ha tenuto per mano tutto il tempo, dandogli forza e dimostrando, ancora una volta, tutto il suo amore.