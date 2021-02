GF Vip, i concorrenti vogliono abbandonare e si stringono attorno a Dayane

editato in: da

Il grave lutto che ha colpito Dayane Mello ha toccato profondamente tutti gli inquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Davanti al dolore della modella brasiliana tutti i concorrenti hanno dimenticato ostilità e rancori per stringersi attorno a lei.

Dayane era stata stata convocata in confessionale e in seguito fatta uscire momentaneamente dalla Casa, affinché potesse essere informata della tragedia avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 febbraio. Lucas, il fratello minore della modella, è stato coinvolto in un incidente: la sua auto infatti si è schiantata contro un camion a Lontras, in Brasile.

La Mello, dopo aver appreso della scomparsa del fratello, ha deciso di rientrare nella Casa: “Non posso andare in Brasile, perché poi non potrei più tornare”, ha rivelato agli altri concorrenti. Probabilmente ha scelto di ritornare nel loft di Cinecittà anche per non rimanere sola ad affrontare un momento così difficile e per avere accanto quelli che, tra alti e bassi, sono stati comunque i suoi compagni di avventura per più di cinque mesi.

E così, per stare accanto all’amica, gli inquilini della Casa hanno deciso di compiere un gesto simbolico: dopo aver creato una lanterna di carta a forma di cuore, l’hanno accesa in giardino. Un momento molto toccante, un ultimo saluto a Lucas, mentre tutti guardavano la lanterna che saliva pian piano in cielo, tra le lacrime della Mello e l’affetto dei suoi compagni.

Nel frattempo i “vipponi”, di fronte al dolore della modella, hanno discusso a lungo sulla possibilità di interrompere il gioco e abbandonare tutti insieme la Casa del Grande Fratello.

“Noi la viviamo sempre, non è una cosa che succede fuori. Noi qua dentro la viviamo e la respiriamo. Io non riesco ad estraniarmi da questa cosa“, ha ammesso Stefania Orlando. Tommaso Zorzi è della stessa idea: “Anche ridere è proprio fuori da… Ma chi ride?!”, e anche Andrea Zelletta la pensa così: “E perché discutere, Tommy? Come fai? Con una cosa così grave che ti riporta nella vita”.

“Ti senti proprio impotente”, ha sottolineato Andrea Zenga, così come Giulia Salemi che ha detto: “Fuori forse, quei due minuti, riesce a distogliere con la figlia. Qua invece non hai scampo, qua è una tortura“.

Alla fine per questo i concorrenti hanno pensato di fare una richiesta alla produzione: restare qualche altro giorno nella casa e lunedì prossimo, 8 febbraio, arrivare alla finale: “Lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti”, ha proposto Samantha De Grenet, in accordo con gli altri vip.