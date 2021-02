Myriam Catania e il presunto amore con Ermito: cosa sta succedendo

editato in: da

Cos’hanno in comune Myriam Catania e Mario Ermito? Entrambi attori di successo, con una carriera brillante alle spalle e un futuro radioso, hanno partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip – sebbene non si siano mai incrociati all’interno della Casa. Pare, tuttavia, che tra di loro sia scoppiato l’amore.

Ormai da diversi giorni si parla di questa presunta love story, che ha suscitato grande scalpore tra il pubblico. Soprattutto perché Myriam Catania è impegnata: l’attrice, dopo la fine del matrimonio con Luca Argentero, ha conosciuto il pubblicitario francese Quentin Kammermann, dal quale nel 2017 ha avuto suo figlio, il piccolo Jacques. La notizia di un possibile avvicinamento tra Myriam e Mario Ermito è stata lanciata nelle scorse settimane, e non poteva certo lasciare indifferenti i fan della bellissima artista.

Secondo le indiscrezioni, i due si sarebbero incontrati solo dietro le quinte del GF Vip. La Catania ha infatti partecipato al reality show nei primi mesi, ed è stata eliminata prima dell’ingesso di Ermito nella Casa più spiata d’Italia. Quando anche quest’ultimo ha dovuto abbandonare il gioco, entrambi sono stati ospiti in studio di Alfonso Signorini, e pare che proprio lì sia scattata la scintilla.

Il primo a commentare questi rumor è stato Mario Ermito, che ha smentito categoricamente. In un’intervista a Fanpage, l’attore ha rivelato: “È tutto finto, Myriam ha un compagno e prima di mettere in giro certe voci bisognerebbe ponderare bene le situazioni, perché determinate affermazioni rischiano di mettere in difficoltà anche lei. […] Abbiamo un rapporto di amicizia come ce l’ho con Matilde e con tutte le altre ex coinquiline del GF”.

Dal suo canto, Myriam non ha ancora affrontato la questione. In effetti, è sempre stata piuttosto riservata per quel che riguarda la sua vita privata, ma il silenzio in cui si è chiusa ha destato qualche sospetto. A maggior ragione, dopo le parole di Matilde Brandi. L’ex gieffina, ospite della scorsa puntata di Casa Chi, ha deciso di rompere il silenzio sull’affaire Catania-Ermito, facendo una confessione che ha sorpreso tutti.

“Parlo spesso con lei, siamo amiche, e credo che si sia lasciata col marito, che abbiano dei problemi” – ha affermato la Brandi – “Myriam mi ha confidato che Mario Ermito le piace e che è un bellissimo ragazzo, poi non so se è successo qualcosa di consistente. Per ora so che sono ancora amici”. Le rivelazioni di Matilde lasciano dunque aperta la porta al presunto flirt tra i due ex concorrenti del GF Vip.