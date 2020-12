Perché è famoso Mario Ermito, concorrente del GF Vip

editato in: da

Attore ed ex gieffino, Mario Ermito è fra i protagonisti del nuovo GF Vip di Alfonso Signorini. Classe 1991, ha iniziato la sua carriera proprio grazie al reality. Mario è originario di Brindisi e a soli 19 anni si è trasferito a Milano, lavorando come modello. Grande sportivo, ha rinunciato al sogno di fare il calciatore dopo un infortunio, conquistando il mondo della moda.

Nel 2011, Mario è entrato nella Casa del Grande Fratello dove è rimasto solamente due settimane. L’ingresso nel loft di Cinecittà però gli ha aperto le porte del mondo dello spettacolo. Da quel momento infatti è iniziata la sua carriera fra cinema e tv. “Fare l’attore è un sentimento che parte dal cuore…lo senti dentro – ha confessato -. Se un giovane dovesse provare questa sensazione, consiglierei di armarsi di tantissima pazienza e di grande dedizione verso questo lavoro”.

Mario Ermito ha recitato in numerose fiction dopo a fine del GF, da Il Peccato e la Vergogna a Non è Stato mio figlio, passando per L’onore e il rispetto 5, Il bello delle donne…alcuni anni dopo, L’allieva e Don Matteo. A cinema è stato fra i protagonisti di Detective per caso, in seguito è stato scelto per una produzione spagnola intitolata Por Los Pelos. Nel 2018 Mario Ermito è entrato nel cast di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, svelando un grande talento anche nel canto.

L’attore è stato legato per oltre due anni a Francesca Testasecca, ex Miss Italia. Dopo aver archiviato questa love story nel 2018, Mario è tornato a sorridere accanto alla truccatrice Valentina Paolillo. “Ci siamo conosciuti tramite amici in comune – ha rivelato parlando della ex -. Lei fa la make up artist e voleva truccarmi. Tramite amicizie in comune mi ha contatto e mi ha truccato. È scattato subito”. Nella Casa del GF Vip, Mario ha raccontato di aver conosciuto qualche tempo prima Adua Del Vesco. “Rosalinda l’ho conosciuta diversi anni fa durante la nostra prima fiction – ha spiegato l’attore -. Ricordo di averla conosciuta facendo colazione insieme. Quando la vidi, è una bellissima ragazza, anche molto sensibile, mi mangiai le mani per non averle chiesto il numero. Ma non ci ho mai provato. Abbiamo una grandissima amicizia”.