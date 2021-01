Matilde Brandi si sfoga su Instagram contro l’ex: “Frequentava un’altra”

editato in: da

Matilde Brandi si sfoga dopo l’intervista a Verissimo, attaccando su Instagram l’ex compagno, accusato di frequentare un’altra mentre lei era ancora nella Casa del GF Vip. Il post, apparso a poche ore dalle confessioni in tv della showgirl, è stato poi cancellato, sostituito da un altro, forse per non creare ulteriori tensioni con Marco Costantini, papà delle sue figlie, Aurora e Sofia.

Ospite del salotto di Silvia Toffanin, Matilde ha raccontato per la prima volta la fine dell’amore con Marco, accanto a lei da oltre dieci anni. Un amore che le ha regalato due figlie e che è terminato bruscamente dopo che la showgirl ha abbandonato il reality condotto da Alfonso Signorini. “Quando sono uscita dalla Casa del ‘Grande Fratello Vip’ ho trovato un uomo freddo – ha confessato la Brandi a Verissimo, lasciandosi andare alle lacrime -. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava”.

“Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me – ha confidato -. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi […] Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi”.

Poco prima che l’intervista andasse in onda, Matilde ha pubblicato su Instagram un post piuttosto duro, affermando che l’ex Marco Costantini aveva iniziato a frequentare un’altra donna mentre lei era nel loft di Cinecittà. “Metto questo post prima che esca la mia intervista domani per rassicurare tutti che sto bene e che nella vita ognuno di noi si assume le proprie responsabilità! – ha scritto -. Io lo faccio sempre e ho sempre rispettato le donne! Non possiamo sempre credere a tutto quello che ci raccontano gli uomini! Io ero nella casa entrata con un compagno e sono uscita che già frequentava qualcuna altra io mi vergognerei se fossi quella donna punto! Ma anche se fossi in lui”.

“Detto questo sono felice perché so che non mi merita! – ha aggiunto riferendosi all’ex compagno – E per fortuna i nostri amici di una vita sanno. Non c’è odio solo amarezza per non essere riuscita a mantenere questa famiglia unita va bene così magari un giorno capirà che chi resta uniti anche nelle difficoltà è ancora più forte di chi invece molla ! Chi vuol capire capisca! Gli auguro ogni bene (come ha fatto lui con me) è un papà straordinario e questo basta!”.

Il posto poche ore dopo la pubblicazione è stato cancellato, sostituito da altre foto. In una Matilde Brandi sorride con le figlie Aurora e Sofia, appena nate. “Voi siete la mia vita il resto non conta!! Vi amo più di me stessa”, si legge. Un modo, forse, per allontanare i gossip, e per dimostrare la volontà di concentrarsi solamente sulle figlie che ora, dopo l’addio a Marco Costantini, restano ancora una volta la sua priorità.