Mia moglie pubblica foto provocanti sui social network e io non so che fare

Mia moglie pubblica foto provocanti sui social

Scrivo perché una scoperta mi sta rovinando l’estate. Anni 40, sposato da 7 con un figlio di 5. Lei ha due anni meno di me. Io mi ritengo un tipo normale, diciamo ultimamente un po’ in sovrappeso. Lei decisamente carina e ben tenuta dato che fa un lavoro a contatto col pubblico. La premessa è che non bazzico molto sui social, solo un po’ Facebook mentre non ho né WhatsApp né Instagram. Scopro da mia sorella che mia moglie posta spesso foto “scollacciate” proprio sui suoi profili Instagram e WhatsApp, dove guarda caso io non la posso vedere: scollatura in evidenza, gambe in mostra, primi piani ammiccanti. La maggior parte sono selfie, ma uno mi ha allarmato. Si tratta di una foto fatta in piscina, lei è in bikini, presa di spalle con sedere in bella mostra. Il costume è nuovo, quindi è sicuramente stata fatta di recente. Non siamo mai andati in piscina quest’estate e quindi continuo a domandarmi chi gliel’ha fatta. E dove. Tra poco partiremo per le vacanze: affronto la questione subito (col rischio di scoprire qualcosa che potrebbe non piacermi) o rimando (e mi tengo il tarlo)? Carletto

Caro Carletto, i dubbi sono dei mostri che divorano la mente e il cuore e che prendono il sopravvento tra i nostri pensieri, proprio come quel tarlo che adesso ti induce a guardare tua moglie con occhi diversi, lo stesso che genera in te centinaia di domande destinate a non avere risposte.

Smetti di tormentarti, fallo subito. Perché l’unica a poter rispondere alle tue domande, quelle che ti invadono dentro è proprio lei, tua moglie. Ed è con lei che hai il diritto e il dovere di parlare adesso. E per farlo hai necessariamente bisogno di mettere da parte i dubbi, le paranoie, le insicurezze e la gelosia.

Fallo senza toni inquisitori, senza puntare il dito, senza sospettare delle sue azioni. Perché io ti credo quando dici che le fotografie pubblicate da tua moglie possono risultare provocanti agli occhi degli altri, ma devo dirti che questo non vuol dire assolutamente niente. La presenza di sguardi ammiccanti o di gambe in mostra su quelle istantanee non la rendono una donna superficiale, né tanto meno una traditrice.

Forse utilizza il suo corpo per parlare, per trasmettere le sue emozioni. Per raccontarsi. Forse lo fa per cercare delle sicurezze che le mancano, per ottenere l’apprezzamento degli altri o per attirare l’attenzione. O, semplicemente, solo perché ha voglia di farlo. Forse quella fotografia che non ti dà pace è stata scattata da un’amica o forse da uno sconosciuto alla quale lei ha chiesto un favore.

Io questo non posso saperlo così come non lo sai neanche tu. Quello che so con certezza, però, è che se avesse voluto nasconderti qualcosa non avrebbe utilizzato i suoi social network mettendo in piazza qualcosa che voleva doveva restare segreto, col rischio poi che avresti potuto vedere quelle fotografie tu stesso o che qualcuno avrebbe potuto mostrartele, come poi è successo.

Potrei rassicurarti e dirti che non hai assolutamente nulla da temere, ma è chiaro che scoprire la presenza di quelle foto in rete ha smosso qualcosa dentro di te. Quello di cui sono certa, però, è che parlandone con lei potrai risolvere questo enigma.

Fallo adesso Carletto, senza timore o remore. Non aspettare altro tempo, non permettere a quel tarlo di contaminare il vostro amore, la fiducia e il rispetto. Se state insieme da tanti anni, e se avete scelto di condividere la vita e di creare una famiglia è perché vi siete promessi di esserci e supportarvi. Sono certa che lei saprà comprenderti e rassicurarti, frugare ogni tuo dubbio. Tu ascoltala e fidati di lei.