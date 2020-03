editato in: da

Diana Del Bufalo esce allo scoperto con il nuovo fidanzato, Edoardo Tavassi. Da mesi si parlava di una relazione fra il fratello di Guendalina Tavassi e l’attrice, un gossip confermato dai diretti interessati che sono apparsi insieme su Instagram.

Diana è reduce dalla fine della relazione con Paolo Ruffini. Una storia importante terminata nel peggiore dei modi, fra accuse e, sembra, alcuni tradimenti. Ad annunciare la rottura era stata proprio la Del Bufalo, che su Instagram aveva svelato di aver sofferto molto e di aver richiesto anche l’aiuto di uno specialista.

“Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente – aveva raccontato ospite di Verissimo -. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male […] Continuo a volergli bene, – aveva aggiunto parlando del conduttore de La Pupa e il Secchione -, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Adesso sto bene, sono nella fase euforica. Ho vissuto il mio dolore ma adesso basta. Ho fatto un percorso con una psicoterapeuta che mi ha salvato la vita e mi ha reso di nuovo felice. Ho capito che cosa voglio: la serenità!”.

Poco dopo i giornali avevano parlato di un flirt fra Diana e Cristiano Caccamo, attore conosciuto sul set di Che Dio ci aiuti e suo grande amico. Qualche settimana dopo l’addio a Ruffini infatti la Del Bufalo era partita per le Maldive con l’artista romano, facendo ipotizzare la nascita di una love story.

“Non stiamo insieme – aveva però chiarito lei -. Con lui non c’è quel tipo di chimica. Cristiano è il mio migliore amico e ci vogliamo un bene dell’anima. È stato il mio angelo custode”. Oggi, a distanza di mesi, Diana sembra aver ritrovato il sorriso accanto a una persona speciale.

Lui è Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, ex concorrente del Grande Fratello 11 e opinionista di Barbara D’Urso. Secondo alcune informazioni farebbe il doppiatore e videomaker. I due si sono frequentati in segreto per qualche tempo, ma solo ora avrebbero scelto di uscire allo scoperto. Nelle Stories di Instagram, Diana ha postato uno scatto in cui prende in giro Edoardo per la sua chioma ribelle. “Urge parrucchiere”, ha scritto ridendo, per la gioia dei fan che, dopo l’addio a Ruffini, sognano di rivederla felice.