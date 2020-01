Diana Del Bufalo innamorata di Cristiano Caccamo: lei svela la verità su Instagram

editato in: da

Diana Del Bufalo è innamorata di Cristiano Caccamo? L’attrice, reduce dall’addio a Paolo Ruffini, svela la verità su Instagram. Da qualche tempo ormai gli occhi sono tutti puntati sull’ex star di Amici di Maria De Filippi, tornata single dopo una lunga love story con il comico toscano.

Una rottura che ha fatto soffrire moltissimo Diana, come ha raccontato lei stessa su Instagram. All’origine dell’addio ci sarebbe, secondo alcuni gossip, un tradimento di Ruffini che avrebbe avuto un flirt con Vanya Stone, candidata a entrare nel reality La Pupa e Il Secchione.

“Mi avevano mandato il precontratto, ma all’ultimo qualcosa è cambiato – aveva scritto lei su Instagram, postando le foto che testimoniavano il flirt -. Chissà perché. Forse qualcuno aveva la coda di paglia…che raccontassi della nostra relazione mentre lui stava con Diana del Bufalo. Dopo quella sera, dopo la mia reazione violenta, mi hai bloccata da tutto per paura che ti sput****i…come vedi, eccoci ancora qui”.

Diana aveva svelato sui social di aver perdonato Ruffini e di essere pronta ad andare avanti. Con lei Cristiano Caccamo che, da qualche anno, è diventato una presenza importante nella sua vita. Fra i due c’è un fortissimo feeling, così tanto che in molti hanno ipotizzato una relazione e il settimanale Chi ha rivelato che alcuni lettori li avrebbero avvistati in atteggiamenti intimi alle Maldive.

Su Instagram però Diana Del Bufalo ha fatto chiarezza, spiegando che quello che la lega a Cristiano, noto attore di fiction, è solo una grande amicizia. “Dico questa cosa per rispondere ai numerosi messaggi che mi state mandando – ha scritto Diana -. Io e Cristiano non stiamo insieme, non abbiamo intenzione di metterci insieme né ora né mai”.

“Abbiamo davvero un rapporto fraterno. Ho più confidenza con lui che con mio fratello – ha aggiunto -, quindi no, purtroppo non c’è. Quando non c’è non c’è, anzi: donne buttatevi, non è gay, andate come un treno”.